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+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Toyota Land Cruiser
2022
12 800 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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Toyota Land Cruiser 2022

12 800 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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+7 865 220 57 34
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Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser

Характеристики

  • Марка Toyota
  • Модель Land Cruiser
  • Поколение 300 Series
  • Модификация 3.4d AT (299 л.с.) 4WD
  • Комплектация 70th Anniversary
  • Год 2022
  • Пробег 3956 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • VIN 010814
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 3346 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 299 л.с.
  • Воблер 248

Комплектация

  • DVD
  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Toyota Land Cruiser

Преимущества:

- ПТС Электронный, 1 собственник
- Заводской окрас кузова
- Кондиционер (климат 2-зонный)
- Люк
- Легкосплавные диски, 18
- Иммобилайзер
- Бортовой компьютер
- Датчик дождя
- Датчик света
- Круиз-контроль
- Омыватель фар
- Центральный замок
- Усилитель рулевого управления
- Электроскладывание зеркал
- Система доступа без ключа
- Электропривод крышки багажника
- Количество мест (5)
- Салон (кожа)
- Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
- Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
- Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
- Регулировка руля (электро)
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъемники (все)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система
- Система курсовой устойчивости
- Парктроник
- Система контроля слепых зон
- Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
- Магнитола (CD)

id010814

Fresh Минеральные Воды
Адрес: г. Минеральные Воды, ул. Автомобильная, 17
Отдел продаж: +7 865 220 57 34
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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Сетевое издание «Первый автомобильный маркетплейс» зарегистрировано Решением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) № Эл № ФС77-84512 от 29 декабря 2022 г.
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
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