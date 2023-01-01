Toyota Land Cruiser
Преимущества
- Климат-контроль 2-зонный
- Датчик дождя
- Датчик света
- Круиз-контроль
- Навигационная система
- Обогрев зеркал
- Омыватель фар
- Подогрев руля
- Обогрев сидений
- Электроскладывание зеркал
- Система доступа без ключа
- Электропривод крышки багажника
- Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
- Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
- Регулировка руля (электро)
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъемники (все)
- Парктроник
- Камера заднего вида
- Вентиляция передних сидений
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