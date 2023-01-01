Toyota Land Cruiser
Преимущества:
- 1 владелец
- Оригинальный ПТС
- Заводское лакокрасочное покрытие
- Стоит сигнализация Цезарь Сателлит
- Спутниковая система безопасности с трекером
отслеживания
- Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
- Круиз-контроль
- Навигационная система
- Обогрев зеркал
- Омыватель фар
- Подогрев руля
- Обогрев сидений
- Электрообогрев лобового стекла
- Салон (кожа)
- Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
- Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
- Регулировка руля (электро)
- Электропривод зеркал
- Камера заднего вида
- Камера 360°
- Вентиляция передних сидений
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