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Toyota Land Cruiser
2022
11 749 000 ₽
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Toyota Land Cruiser 2022

11 749 000 ₽
Возможна доставка
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Купить онлайн
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser

Характеристики

  • Марка Toyota
  • Модель Land Cruiser
  • Поколение 300 Series
  • Модификация 4.0 AT (275 л.с.) 4WD
  • Комплектация Импорт
  • Год 2022
  • Пробег 23144 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • Воблер 27
  • VIN 018881
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 3956 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 275 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (7)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Toyota Land Cruiser

Автомобиль ввезен из ОАЭ. ЭПТС - 1 владелец.

Преимущества:

- Вентиляция передних сидений
- Люк
- Камера заднего вида
- Экраны для задних пассажиров
- Бронепленка передней части кузова
- Аудиосистема JBL, 14 динамиков

018881

Fresh Москва
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Отдел продаж: +7 495 730 37 79
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