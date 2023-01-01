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Toyota Land Cruiser Prado
2008
1 799 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Toyota Land Cruiser Prado 2008

1 799 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado

Характеристики

  • Марка Toyota
  • Модель Land Cruiser Prado
  • Поколение 120 Series Рестайлинг
  • Модификация 3.0d MT (173 л.с.) 4WD
  • Год 2008
  • Пробег 271045 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серый
  • VIN 169167
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 2982 см3
  • Руль Левый
  • КПП Механика
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 173 л.с.
  • Воблер 176

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Программируемый предпусковой отопитель
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Toyota Land Cruiser Prado

Представляем вашему вниманию прекрасный автомобиль Toyota Land Cruiser Prado 2008 года выпуска. Данный автомобиль был приобретён у официального дилера и прошёл все необходимые проверки и обслуживание.

Привод 4WD позволит вам чувствовать уверенность на любой дороге, а блокировка центрального дифференциала ещё больше увеличит проходимость вашего автомобиля.

В автомобиле Toyota Land Cruiser Prado 2008 присутствует множество дополнительных опций: омыватели передних фар, датчик света и дождя, электропривод боковых зеркал с электроподогревом, кожаная оплетка рулевого колеса и управление аудиосистемой на руле.

Также не забываем про ваше удобство: передние сиденья оснащены поясничной опорой.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово «ФРЕШ» и получите бесплатный отчёт по данному автомобилю. Ждём ваших звонков!

id169167

Fresh Тюмень
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Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
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