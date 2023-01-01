Toyota Land Cruiser Prado

Представляем вашему вниманию прекрасный автомобиль Toyota Land Cruiser Prado 2008 года выпуска. Данный автомобиль был приобретён у официального дилера и прошёл все необходимые проверки и обслуживание.

Привод 4WD позволит вам чувствовать уверенность на любой дороге, а блокировка центрального дифференциала ещё больше увеличит проходимость вашего автомобиля.

В автомобиле Toyota Land Cruiser Prado 2008 присутствует множество дополнительных опций: омыватели передних фар, датчик света и дождя, электропривод боковых зеркал с электроподогревом, кожаная оплетка рулевого колеса и управление аудиосистемой на руле.

Также не забываем про ваше удобство: передние сиденья оснащены поясничной опорой.

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