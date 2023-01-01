Toyota Land Cruiser Prado

Цена указана за наличный расчет. При покупке в лизинг доплата 20%

Мы рады представить Вам Toyota Land Cruiser Prado, который был приобретен в ОАЭ и оснащен всеми необходимыми дополнительными опциями. Автомобиль является новым и обладает электронным ПТС, что гарантирует его легальность и безопасность при переоформлении на Вас.

Заводской окрас кузова, камера заднего вида, электропривод передних сидений и 3х зонный климат-контроль делают этот автомобиль незаменимым при ежедневных поездках и долгих путешествиях.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы уверены, что этот автомобиль станет Вашим надежным спутником и позволит Вам наслаждаться каждой поездкой!

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