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Toyota Land Cruiser Prado
2012
2 800 000 ₽
Доставка от 28 000 ₽
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Toyota Land Cruiser Prado 2012

2 800 000 ₽
Доставка от 28 000 ₽
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Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado

Характеристики

  • Марка Toyota
  • Модель Land Cruiser Prado
  • Поколение 150 Series
  • Модификация 4.0 AT (282 л.с.) 4WD
  • Комплектация Престиж
  • Год 2012
  • Пробег 182040 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • VIN 034020
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 3956 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 282 л.с.
  • Воблер 061

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Toyota Land Cruiser Prado

Дорогие автомобилисты! Сегодня мы представляем Вам прекрасный экземпляр Toyota Land Cruiser Prado 2012 года выпуска. Этот автомобиль — идеальный выбор для тех, кто ценит комфорт, безопасность и функциональность.

Начнем с функциональности. Toyota Land Cruiser Prado 2012 года комплектации обладает рядом преимуществ, среди которых: электропривод передних сидений, электростеклоподъемники, мультифункциональное рулевое колесо, системой Hands Free и камерой заднего вида позволяет Вам легко маневрировать и управлять автомобилем.

Кроме того, двузонный климат контроль, кожаный тёмный салон и электро регулировка руля в двух плоскостях повышают комфорт во время поездки на максимальный уровень. Ваша поездка вместе с Toyota Land Cruiser Prado 2012 года комплектации станет максимально приятной.

А теперь о самом главном — безопасности. Этот автомобиль оснащен системой Старт-Стоп, которая автоматически прекращает работу двигателя и запускает его снова, что позволяет значительно сэкономить топливо и уменьшить выбросы вредных веществ.

Кроме того, разработчики этой модели внедрили ряд инновационных технологий, которые обеспечивают наивысший уровень безопасности: система противобуксовочного контроля, система безопасности при столкновении и многие другие. Вы находитесь в надежных руках во время езды на Toyota Land Cruiser Prado 2012 года выпуска.

Toyota Land Cruiser Prado 2012 года выпуска собрана только из высококачественных материалов и оснащена современной технологией, обеспечивающей надежность и долговечность.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы уверены, что Toyota Land Cruiser Prado 2012 года — именно тот автомобиль, который Вы искали. Будьте уверены в своем выборе и наслаждайтесь комфортом и безопасностью во время езды на этом замечательном автомобиле.

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