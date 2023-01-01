Toyota Land Cruiser Prado

Дорогие автомобилисты! Сегодня мы представляем Вам прекрасный экземпляр Toyota Land Cruiser Prado 2012 года выпуска. Этот автомобиль — идеальный выбор для тех, кто ценит комфорт, безопасность и функциональность.

Начнем с функциональности. Toyota Land Cruiser Prado 2012 года комплектации обладает рядом преимуществ, среди которых: электропривод передних сидений, электростеклоподъемники, мультифункциональное рулевое колесо, системой Hands Free и камерой заднего вида позволяет Вам легко маневрировать и управлять автомобилем.

Кроме того, двузонный климат контроль, кожаный тёмный салон и электро регулировка руля в двух плоскостях повышают комфорт во время поездки на максимальный уровень. Ваша поездка вместе с Toyota Land Cruiser Prado 2012 года комплектации станет максимально приятной.

А теперь о самом главном — безопасности. Этот автомобиль оснащен системой Старт-Стоп, которая автоматически прекращает работу двигателя и запускает его снова, что позволяет значительно сэкономить топливо и уменьшить выбросы вредных веществ.

Кроме того, разработчики этой модели внедрили ряд инновационных технологий, которые обеспечивают наивысший уровень безопасности: система противобуксовочного контроля, система безопасности при столкновении и многие другие. Вы находитесь в надежных руках во время езды на Toyota Land Cruiser Prado 2012 года выпуска.

Toyota Land Cruiser Prado 2012 года выпуска собрана только из высококачественных материалов и оснащена современной технологией, обеспечивающей надежность и долговечность.

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