Toyota Land Cruiser Prado

Уважаемые клиенты! Мы рады представить Вам Toyota Land Cruiser Prado 2018 года, который был ввезён из ОАЭ.

Автомобиль имеет заводское лакокрасочное покрытие кузова, благодаря чему идеально сохраняется цвет и блеск на протяжении многих лет.

Toyota Land Cruiser Prado оборудован 2-зонным климат-контролем и обогревом сидений, что позволяет водителю и пассажирам наслаждаться комфортом в любой погоде. Кроме того, автомобиль оснащён камерой заднего вида, что обеспечивает безопасность при парковке и маневрировании на дороге.

Toyota Land Cruiser Prado также имеет третий ряд сидений, что обеспечивает достаточно места для всей семьи и друзей.

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