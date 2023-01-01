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Toyota Land Cruiser Prado
2019
4 640 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Toyota Land Cruiser Prado 2019

4 640 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado

Характеристики

  • Марка Toyota
  • Модель Land Cruiser Prado
  • Поколение 150 Series Рестайлинг 2
  • Модификация 2.7 AT (163 л.с.) 4WD
  • Год 2019
  • Пробег 26125 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • VIN 291770
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 2694 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 163 л.с.
  • Воблер 256

Комплектация

  • DVD
  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (7)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (кожа)
  • Система курсовой устойчивости
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Toyota Land Cruiser Prado

Уважаемые клиенты! Мы рады представить Вам Toyota Land Cruiser Prado 2018 года, который был ввезён из ОАЭ.

Автомобиль имеет заводское лакокрасочное покрытие кузова, благодаря чему идеально сохраняется цвет и блеск на протяжении многих лет.

Toyota Land Cruiser Prado оборудован 2-зонным климат-контролем и обогревом сидений, что позволяет водителю и пассажирам наслаждаться комфортом в любой погоде. Кроме того, автомобиль оснащён камерой заднего вида, что обеспечивает безопасность при парковке и маневрировании на дороге.

Toyota Land Cruiser Prado также имеет третий ряд сидений, что обеспечивает достаточно места для всей семьи и друзей.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Не упустите свой шанс стать владельцем этого превосходного автомобиля. Мы всегда готовы помочь Вам и ответить на все Ваши вопросы!

id291770

Fresh Ростов Вавилова
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова 59Е
Отдел продаж: +7 863 333 28 07
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Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
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