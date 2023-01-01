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Toyota Land Cruiser Prado
2015
3 450 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Toyota Land Cruiser Prado 2015

3 450 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado

Характеристики

  • Марка Toyota
  • Модель Land Cruiser Prado
  • Поколение 150 Series Рестайлинг 1
  • Модификация 3.0d AT (173 л.с.) 4WD
  • Год 2015
  • Пробег 195916 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • VIN 023285
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 2982 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 173 л.с.
  • Воблер 153

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Toyota Land Cruiser Prado

Уважаемый покупатель,

Мы рады предложить Вам уникальную возможность стать владельцем автомобиля Toyota Land Cruiser Prado, 2015 года выпуска. Этот автомобиль является одним из лучших представителей своего класса и отличается рядом преимуществ, которые делают его идеальным выбором для автолюбителей любого уровня.

Прежде всего, автомобиль оснащен мощным 3.0-литровым дизельным двигателем, который позволяет ему преодолевать длинные расстояния и проходить труднопроходимые местности без проблем. Кроме того, наш Land Cruiser Prado обладает удобной 4WD-системой, которая обеспечивает отличную управляемость даже на сугробах и скользких дорогах.

Но это далеко не все преимущества данного автомобиля. Он также оснащен камерами кругового обзора, которые обеспечивают полный контроль за окружающей средой и позволяют избежать возможных аварий. Автомобиль также имеет электропривод передних сидений, что обеспечивает дополнительный комфорт во время езды. Кроме того, запуск двигателя с кнопки, мультируль, датчики дождя и света, раздельный климат-контроль, передние и задние датчики парковки, круиз-контроль — все это позволит сделать путешествия на автомобиле еще более комфортными и приятными.

Если Вы ищете надежный и комфортный автомобиль, который способен справляться с любыми задачами на дороге, то наш Toyota Land Cruiser Prado именно то, что Вам нужно. Мы предлагаем его по самой выгодной цене, которая гарантированно порадует Вас.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю.

id023285

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