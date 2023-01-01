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Toyota Land Cruiser Prado
2008
2 340 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Toyota Land Cruiser Prado 2008

2 340 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado

Характеристики

  • Марка Toyota
  • Модель Land Cruiser Prado
  • Поколение 120 Series Рестайлинг
  • Модификация 4.0 AT (249 л.с.) 4WD
  • Год 2008
  • Пробег 261751 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • VIN 143473
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 3955 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 249 л.с.
  • Воблер 037

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик света
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (7)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 20
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Сигнализация
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Toyota Land Cruiser Prado

Уважаемый покупатель!

Мы рады предложить вам автомобиль Toyota Land Cruiser Prado 2008 года выпуска. Это надежный и мощный автомобиль, который станет вашим надежным спутником на дороге.

Этот автомобиль был приобретен у официального дилера и прошел все необходимые проверки и техническое обслуживание. Также автомобиль находится в заводском лакокрасочном покрытии, поэтому Вы можете быть уверены в его качестве и надежности.

Toyota Land Cruiser Prado оснащен мощным двигателем 4.0 AT (249 л.с.) и полным приводом 4WD, что делает его идеальным выбором для путешествий и поездок на природу.

Кроме того, этот автомобиль уже имеет ряд дополнительных опций, таких как магнитола с Bluetooth, сигнализация с автозапуском, камера заднего вида, родной домкрат и набор ключей в багажнике, родная запаска, третий ряд сидений. Все это делает его еще более привлекательным выбором для вас и вашей семьи.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы уверены, что этот автомобиль станет идеальным выбором для вас и прослужит долгие годы. Не упустите свой шанс на приобретение этого замечательного автомобиля!

id143473

Fresh Тюмень Юг
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Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
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