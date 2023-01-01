Toyota Land Cruiser Prado

Уважаемый покупатель!

Мы рады предложить вам автомобиль Toyota Land Cruiser Prado 2008 года выпуска. Это надежный и мощный автомобиль, который станет вашим надежным спутником на дороге.

Этот автомобиль был приобретен у официального дилера и прошел все необходимые проверки и техническое обслуживание. Также автомобиль находится в заводском лакокрасочном покрытии, поэтому Вы можете быть уверены в его качестве и надежности.

Toyota Land Cruiser Prado оснащен мощным двигателем 4.0 AT (249 л.с.) и полным приводом 4WD, что делает его идеальным выбором для путешествий и поездок на природу.

Кроме того, этот автомобиль уже имеет ряд дополнительных опций, таких как магнитола с Bluetooth, сигнализация с автозапуском, камера заднего вида, родной домкрат и набор ключей в багажнике, родная запаска, третий ряд сидений. Все это делает его еще более привлекательным выбором для вас и вашей семьи.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы уверены, что этот автомобиль станет идеальным выбором для вас и прослужит долгие годы. Не упустите свой шанс на приобретение этого замечательного автомобиля!

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