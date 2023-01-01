Toyota Land Cruiser Prado

Дорогие автолюбители,

Мы рады представить вам наш новый автомобиль - Toyota Land Cruiser Prado 2022 года выпуска. Это автомобиль, созданный для тех, кто ищет надежность, комфорт и безопасность на дороге.

Наш Land Cruiser Prado имеет великолепную автоматическую коробку передач, объем двигателя 2.7 литра и мощность 163 лошадиных силы. Это позволяет вам легко преодолевать любые дистанции, оставаясь при этом экономичным.

Автомобиль оснащен полным приводом 4WD, который обеспечивает надежность и уверенность на любой дороге. Вы можете быть уверены в том, что сможете преодолевать любые сложности на своем пути.

Мы приобрели этот автомобиль у официального дилера и он имеет только одного владельца. Мы можем гарантировать оригинальность ПТС и отличное состояние автомобиля.

Присоединяйтесь к числу владельцев Toyota Land Cruiser Prado и наслаждайтесь комфортом и безопасностью на дороге.

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