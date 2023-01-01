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Toyota Land Cruiser Prado
2022
6 160 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Toyota Land Cruiser Prado 2022

6 160 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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+7 345 257 98 22
Купить онлайн
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado

Характеристики

  • Марка Toyota
  • Модель Land Cruiser Prado
  • Поколение 150 Series Рестайлинг 3
  • Модификация 2.7 AT (163 л.с.) 4WD
  • Комплектация Импорт
  • Год 2022
  • Пробег 30 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • VIN 346204
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 2694 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 163 л.с.
  • Воблер 018

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (7)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Toyota Land Cruiser Prado

Дорогие автолюбители,

Мы рады представить вам наш новый автомобиль - Toyota Land Cruiser Prado 2022 года выпуска. Это автомобиль, созданный для тех, кто ищет надежность, комфорт и безопасность на дороге.

Наш Land Cruiser Prado имеет великолепную автоматическую коробку передач, объем двигателя 2.7 литра и мощность 163 лошадиных силы. Это позволяет вам легко преодолевать любые дистанции, оставаясь при этом экономичным.

Автомобиль оснащен полным приводом 4WD, который обеспечивает надежность и уверенность на любой дороге. Вы можете быть уверены в том, что сможете преодолевать любые сложности на своем пути.

Мы приобрели этот автомобиль у официального дилера и он имеет только одного владельца. Мы можем гарантировать оригинальность ПТС и отличное состояние автомобиля.

Присоединяйтесь к числу владельцев Toyota Land Cruiser Prado и наслаждайтесь комфортом и безопасностью на дороге.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы ждем ваших звонков!

id346204

Fresh Тюмень Юг
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Отдел продаж: +7 345 257 98 22
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Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
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