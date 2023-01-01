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Toyota Land Cruiser Prado
2022
8 400 000 ₽
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Toyota Land Cruiser Prado 2022

8 400 000 ₽
Доставка бесплатно
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Купить онлайн
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado

Характеристики

  • Марка Toyota
  • Модель Land Cruiser Prado
  • Поколение 150 Series Рестайлинг 3
  • Модификация 4.0 AT (282 л.с.) 4WD
  • Комплектация Импорт
  • Год 2022
  • Пробег 10 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • VIN 228430
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 3956 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 282 л.с.
  • Воблер 301

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (7)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Toyota Land Cruiser Prado

Цена указана за наличный расчет. При покупке в лизинг доплата 20%

Если вы ищете новый, надежный и комфортный автомобиль, то мы предлагаем вам обратить внимание на наш Toyota Land Cruiser Prado 2022 года выпуска. Этот автомобиль был ввезен в Россию в 2023 году и имеет электронный ПТС. Кузов автомобиля имеет заводской окрас.

Toyota Land Cruiser Prado оснащен всем необходимым для комфортной и безопасной поездки. Камера 360 поможет вам парковаться без проблем, а электропривод передних сидений добавит комфорта и удобства. Люк и вентиляция передних сидений позаботятся о вашем комфорте во время поездки. Раздельный климат-контроль позволит каждому пассажиру настроить температуру по своему вкусу. Круиз-контроль сделает поездку более экономичной, а межосевая блокировка с понижающей передачей поможет преодолеть любые препятствия на дороге. Бесключевой доступ добавит удобства при использовании автомобиля.

Не упустите возможность стать обладателем нашего Toyota Land Cruiser Prado 2022 года выпуска! Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы гарантируем вам качество и надежность нашего автомобиля, а также отличный сервис и поддержку на всех этапах покупки.

Ждем вас в нашем автосалоне!

id228430

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Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
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