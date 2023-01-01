Toyota Land Cruiser Prado

Цена указана за наличный расчет. При покупке в лизинг доплата 20%

Если вы ищете новый, надежный и комфортный автомобиль, то мы предлагаем вам обратить внимание на наш Toyota Land Cruiser Prado 2022 года выпуска. Этот автомобиль был ввезен в Россию в 2023 году и имеет электронный ПТС. Кузов автомобиля имеет заводской окрас.

Toyota Land Cruiser Prado оснащен всем необходимым для комфортной и безопасной поездки. Камера 360 поможет вам парковаться без проблем, а электропривод передних сидений добавит комфорта и удобства. Люк и вентиляция передних сидений позаботятся о вашем комфорте во время поездки. Раздельный климат-контроль позволит каждому пассажиру настроить температуру по своему вкусу. Круиз-контроль сделает поездку более экономичной, а межосевая блокировка с понижающей передачей поможет преодолеть любые препятствия на дороге. Бесключевой доступ добавит удобства при использовании автомобиля.

Не упустите возможность стать обладателем нашего Toyota Land Cruiser Prado 2022 года выпуска! Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы гарантируем вам качество и надежность нашего автомобиля, а также отличный сервис и поддержку на всех этапах покупки.

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