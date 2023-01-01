Toyota Land Cruiser Prado

Мы с гордостью представляем вам автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, один из наших самых престижных и надежных автомобилей. Этот автомобиль был приобретен у официального дилера и имеет только двух владельцев. Оригинальный ПТС подтверждает легальность его приобретения.

В этом автомобиле есть раздельный климат-контроль и круиз-контроль, что обеспечивает максимальный комфорт во время поездки. Привод полный, что делает его идеальным для любых дорожных условий. Третий ряд сидений позволяет разместить большую компанию, а обогрев сидений добавляет еще больше удобства для пассажиров. Электропривод передних сидений и кожаный салон придают автомобилю элегантный вид.

Наша компания всегда гарантирует высочайший уровень сервиса и качественную проверку каждого автомобиля. Мы можем подтвердить, что этот автомобиль был тщательно проверен нашими экспертами, чтобы гарантировать его безопасность и работоспособность.

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