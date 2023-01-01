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Toyota Land Cruiser Prado
2008
1 999 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Toyota Land Cruiser Prado 2008

1 999 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado

Характеристики

  • Марка Toyota
  • Модель Land Cruiser Prado
  • Поколение 120 Series Рестайлинг
  • Модификация 5-speed 4.0 AT (249 л.с.) 4WD
  • Год 2008
  • Пробег 268853 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серебряный
  • VIN 140463
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 3956 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 249 л.с.
  • Воблер 126

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (7)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 17
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Пневмоподвеска
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Сигнализация
  • Система курсовой устойчивости
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Toyota Land Cruiser Prado

Мы с гордостью представляем вам автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, один из наших самых престижных и надежных автомобилей. Этот автомобиль был приобретен у официального дилера и имеет только двух владельцев. Оригинальный ПТС подтверждает легальность его приобретения.

В этом автомобиле есть раздельный климат-контроль и круиз-контроль, что обеспечивает максимальный комфорт во время поездки. Привод полный, что делает его идеальным для любых дорожных условий. Третий ряд сидений позволяет разместить большую компанию, а обогрев сидений добавляет еще больше удобства для пассажиров. Электропривод передних сидений и кожаный салон придают автомобилю элегантный вид.

Наша компания всегда гарантирует высочайший уровень сервиса и качественную проверку каждого автомобиля. Мы можем подтвердить, что этот автомобиль был тщательно проверен нашими экспертами, чтобы гарантировать его безопасность и работоспособность.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наш продавец ответит на все ваши вопросы и поможет вам приобрести этот прекрасный автомобиль. Мы ждем вашего звонка!

id140463

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