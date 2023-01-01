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Toyota Land Cruiser Prado
2015
3 449 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Toyota Land Cruiser Prado 2015

3 449 000 ₽
Удаленная комиссия
Доставка от 14 000 ₽
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Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado

Характеристики

  • Марка Toyota
  • Модель Land Cruiser Prado
  • Поколение 150 Series Рестайлинг 1
  • Модификация 2.8d AT (177 л.с.) 4WD
  • Год 2015
  • Пробег 130367 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • VIN 001592
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 2755 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 177 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Салон (ткань)
  • Сигнализация
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Toyota Land Cruiser Prado

Мы рады предложить Вам Toyota Land Cruiser Prado 2015 года выпуска, которая была приобретена у официального дилера. Этот автомобиль отличается надежностью и высоким качеством исполнения, что делает его отличным выбором для тех, кто ценит комфорт и безопасность на дороге.

Эта модель оснащена множеством дополнительных опций, которые обеспечивают удобство и безопасность во время езды. Среди них камера заднего вида, датчики дождя и света, раздельный климат-контроль, круиз-контроль, передние и задние датчики парковки. Кроме того, полный электропакет обеспечивает комфортную поездку как для водителя, так и для пассажиров.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы с удовольствием ответим на все ваши вопросы и поможем вам приобрести этот надежный и комфортабельный автомобиль.

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Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
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