Toyota Land Cruiser Prado

Мы рады предложить Вам Toyota Land Cruiser Prado 2015 года выпуска, которая была приобретена у официального дилера. Этот автомобиль отличается надежностью и высоким качеством исполнения, что делает его отличным выбором для тех, кто ценит комфорт и безопасность на дороге.

Эта модель оснащена множеством дополнительных опций, которые обеспечивают удобство и безопасность во время езды. Среди них камера заднего вида, датчики дождя и света, раздельный климат-контроль, круиз-контроль, передние и задние датчики парковки. Кроме того, полный электропакет обеспечивает комфортную поездку как для водителя, так и для пассажиров.

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