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Toyota Land Cruiser Prado
2022
5 499 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Toyota Land Cruiser Prado 2022

5 499 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado

Характеристики

  • Марка Toyota
  • Модель Land Cruiser Prado
  • Поколение 150 Series Рестайлинг 3
  • Модификация 2.7 AT (163 л.с.) 4WD
  • Комплектация Комфорт+ (7 мест)
  • Год 2022
  • Пробег 26294 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • VIN 346189
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 2694 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 163 л.с.
  • Воблер 311

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Камера заднего вида
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Toyota Land Cruiser Prado

Уважаемые покупатели!

Сегодня мы рады предложить вам замечательный автомобиль Toyota Land Cruiser Prado 2022 года выпуска. Эта модель сочетает в себе надежность, комфорт и высокую производительность.

Автомобиль оснащен мощным двигателем объемом 2.7 литра и мощностью 163 лошадиных сил. Автоматическая коробка передач и полный привод 4WD позволят вам наслаждаться комфортной и уверенной ездой в любых условиях.

Этот автомобиль имеет заводское лакокрасочное покрытие кузова, что гарантирует его долговечность и сохранность внешнего вида на долгие годы. Дополнительно установлены доводчики дверей, которые обеспечат максимальный комфорт для водителя и пассажиров.

Комплектация автомобиля также включает в себя кондиционер (климат 2-зонный), тонированные стекла и светодиодные фары, которые обеспечат максимальную видимость в любое время суток. Бортовой компьютер, датчик дождя, датчик света, круиз-контроль и навигационная система сделают поездку максимально комфортабельной.

Обогрев зеркал, омыватель фар, центральный замок, усилитель рулевого управления, обогрев сидений и электрообогрев лобового стекла - это дополнительные опции, которые создадут максимальный комфорт для водителя и пассажиров. Электроскладывание зеркал и третий ряд сидений помогут оптимально использовать пространство автомобиля.

Салон выполнен из качественной кожи темного цвета. Регулировка сиденья водителя и пассажира осуществляется при помощи электропривода, а также имеется двухплоскостная регулировка руля. Автомобиль оснащен электроприводом зеркал и электростеклоподъемниками всех окон.

Антиблокировочная система (ABS), система курсовой устойчивости, антипробуксовочная система, парктроник, подушки безопасности (фронтальные и боковые) и камера заднего вида - это дополнительные элементы безопасности, которые обеспечат максимальную защиту для всех пассажиров.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши менеджеры будут рады ответить на все ваши вопросы и предложить наилучшие условия для приобретения этого замечательного автомобиля!

id346189

Fresh Тюмень
Адрес: г.Тюмень, улица Федюнинского, 65А
Отдел продаж: +7 345 257 47 28
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Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
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