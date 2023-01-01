Toyota Land Cruiser Prado

Уважаемые покупатели!

Сегодня мы рады предложить вам замечательный автомобиль Toyota Land Cruiser Prado 2022 года выпуска. Эта модель сочетает в себе надежность, комфорт и высокую производительность.

Автомобиль оснащен мощным двигателем объемом 2.7 литра и мощностью 163 лошадиных сил. Автоматическая коробка передач и полный привод 4WD позволят вам наслаждаться комфортной и уверенной ездой в любых условиях.

Этот автомобиль имеет заводское лакокрасочное покрытие кузова, что гарантирует его долговечность и сохранность внешнего вида на долгие годы. Дополнительно установлены доводчики дверей, которые обеспечат максимальный комфорт для водителя и пассажиров.

Комплектация автомобиля также включает в себя кондиционер (климат 2-зонный), тонированные стекла и светодиодные фары, которые обеспечат максимальную видимость в любое время суток. Бортовой компьютер, датчик дождя, датчик света, круиз-контроль и навигационная система сделают поездку максимально комфортабельной.

Обогрев зеркал, омыватель фар, центральный замок, усилитель рулевого управления, обогрев сидений и электрообогрев лобового стекла - это дополнительные опции, которые создадут максимальный комфорт для водителя и пассажиров. Электроскладывание зеркал и третий ряд сидений помогут оптимально использовать пространство автомобиля.

Салон выполнен из качественной кожи темного цвета. Регулировка сиденья водителя и пассажира осуществляется при помощи электропривода, а также имеется двухплоскостная регулировка руля. Автомобиль оснащен электроприводом зеркал и электростеклоподъемниками всех окон.

Антиблокировочная система (ABS), система курсовой устойчивости, антипробуксовочная система, парктроник, подушки безопасности (фронтальные и боковые) и камера заднего вида - это дополнительные элементы безопасности, которые обеспечат максимальную защиту для всех пассажиров.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши менеджеры будут рады ответить на все ваши вопросы и предложить наилучшие условия для приобретения этого замечательного автомобиля!

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