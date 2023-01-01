Toyota Land Cruiser Prado
Преимущества:
- 3-х зонный климат контроль
- Электропривод передних сидений
- Водительское сидения с памятью
- Вентиляция передних и задних сидений
- Подогрев передних и задних сидений
- Бесключевой доступ
- Пневматическая подвеска
- Камера кругового обзора
- Электропривод зеркал
- Выбор дорожного покрытия
- Многофункциональное рулевое колесо
- Датчик света
- Датчик дождя
- Электроскладывание зеркал
- Парктроники передние и задние с индикацией на мониторе
- Подогрев руля
- Кожаный салон
- Круиз-контроль
- Кнопка Старт Стоп
- Руль с деревянной вставкой
- Навигационная система
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