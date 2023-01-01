Toyota Land Cruiser Prado

Преимущества:

- 3-х зонный климат контроль

- Электропривод передних сидений

- Водительское сидения с памятью

- Вентиляция передних и задних сидений

- Подогрев передних и задних сидений

- Бесключевой доступ

- Пневматическая подвеска

- Камера кругового обзора

- Электропривод зеркал

- Выбор дорожного покрытия

- Многофункциональное рулевое колесо

- Датчик света

- Датчик дождя

- Электроскладывание зеркал

- Парктроники передние и задние с индикацией на мониторе

- Подогрев руля

- Кожаный салон

- Круиз-контроль

- Кнопка Старт Стоп

- Руль с деревянной вставкой

- Навигационная система

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