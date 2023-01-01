Toyota Land Cruiser Prado
Проверена по 256 пунктам.
Гарантия юридической чистоты.
Преимущества:
- Кондиционер (климат 2х-зонный)
- Тонированные стекла
- Легкосплавные диски, 17
- Иммобилайзер
- Бортовой компьютер
- Центральный замок
- Усилитель рулевого управления
- Обогрев зеркал
-Обогрев сидений
- Электроскладывание зеркал
- Количество мест (5)
- Салон (кожа)
- Цвет салона (светлый)
- Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
- Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
- Регулировка руля (в 2 пл.)
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъемники (все)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система
- Система курсовой устойчивости
- Подушки безопасности (фронтальные + боковые )
- Магнитола (CD)
- Камера заднего вида
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