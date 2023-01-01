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Toyota Land Cruiser Prado
2007
1 800 000 ₽
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Toyota Land Cruiser Prado 2007

1 800 000 ₽
Доставка бесплатно
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+7 495 730 37 79
Купить онлайн
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado

Характеристики

  • Марка Toyota
  • Модель Land Cruiser Prado
  • Поколение 120 Series
  • Модификация 4-speed 4.0 AT (249 л.с.) 4WD
  • Год 2007
  • Пробег 312490 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • VIN 103005
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 3956 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 249 л.с.
  • Воблер 196

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Легкосплавные диски, 17
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Toyota Land Cruiser Prado

Проверена по 256 пунктам.
Гарантия юридической чистоты.

Преимущества:
- Кондиционер (климат 2х-зонный)
- Тонированные стекла
- Легкосплавные диски, 17
- Иммобилайзер
- Бортовой компьютер
- Центральный замок
- Усилитель рулевого управления
- Обогрев зеркал
-Обогрев сидений
- Электроскладывание зеркал
- Количество мест (5)
- Салон (кожа)
- Цвет салона (светлый)
- Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
- Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
- Регулировка руля (в 2 пл.)
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъемники (все)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система
- Система курсовой устойчивости
- Подушки безопасности (фронтальные + боковые )
- Магнитола (CD)
- Камера заднего вида

id103005

Fresh Москва
Адрес: г. Москва, МКАД, 78-й километр, 2Б
Отдел продаж: +7 495 730 37 79
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
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