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Toyota Land Cruiser Prado
2016
3 899 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Toyota Land Cruiser Prado 2016

3 899 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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+7 861 205 28 89
Купить онлайн
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado

Характеристики

  • Марка Toyota
  • Модель Land Cruiser Prado
  • Поколение 150 Series Рестайлинг 1
  • Модификация 2.8d AT (177 л.с.) 4WD
  • Год 2016
  • Пробег 106914 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • Воблер 17
  • VIN 038878
  • Тип двигателя Дизель
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 2755 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 177 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 18
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (ткань)
  • Система доступа без ключа
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Toyota Land Cruiser Prado

Преимущества:

- Автомобиль приобретался у Официального дилера в 2016 году
- Оригинальный ПТС
- 1 владелец

038878

Fresh Краснодар Ростовское шоссе
Адрес: г. Краснодар, Ростовское шоссе, 14к1
Отдел продаж: +7 861 205 28 89
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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