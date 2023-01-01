Toyota Land Cruiser Prado
Преимущества:
- Аукционная оценка 5 АА
- Кондиционер (климат 2-зонный)
- Тонированные стекла
- Ксеноновые фары
- Иммобилайзер
- Бортовой компьютер
- Датчик дождя
- Датчик света
- Круиз-контроль
- Навигационная система
- Усилитель рулевого управления
- Центральный замок
- Омыватель фар
- Обогрев сидений
- Третий ряд сидений
- Салон (кожа)
- Цвет салона (темный)
- Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
- Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
- Регулировка руля (в 2 пл.)
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъемники (все)
- Парктроник
- Антиблокировочная система (ABS)
- Система курсовой устойчивости
- Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
- TV
- Камера 360°
- Вентиляция передних сидений
- Люк
046902