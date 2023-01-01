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Toyota Land Cruiser Prado
2020
4 999 000 ₽
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Toyota Land Cruiser Prado 2020

4 999 000 ₽
Возможна доставка
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Купить онлайн
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado

Характеристики

  • Марка Toyota
  • Модель Land Cruiser Prado
  • Поколение 150 Series Рестайлинг 2
  • Модификация 2.8d AT (177 л.с.) 4WD
  • Год 2020
  • Пробег 14504 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • Воблер 226
  • VIN 046902
  • Тип двигателя Дизель
  • Руль Правый
  • Объем двигателя 2755 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 177 л.с.

Комплектация

  • TV
  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Люк
  • Навигационная система
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Toyota Land Cruiser Prado

Преимущества:
- Аукционная оценка 5 АА
- Кондиционер (климат 2-зонный)
- Тонированные стекла
- Ксеноновые фары
- Иммобилайзер
- Бортовой компьютер
- Датчик дождя
- Датчик света
- Круиз-контроль
- Навигационная система
- Усилитель рулевого управления
- Центральный замок
- Омыватель фар
- Обогрев сидений
- Третий ряд сидений
- Салон (кожа)
- Цвет салона (темный)
- Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
- Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
- Регулировка руля (в 2 пл.)
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъемники (все)
- Парктроник
- Антиблокировочная система (ABS)
- Система курсовой устойчивости
- Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
- TV
- Камера 360°
- Вентиляция передних сидений
- Люк

046902

Fresh Тюмень
Адрес: г.Тюмень, улица Федюнинского, 65А
Отдел продаж: +7 345 257 47 28
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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