Toyota Noah

Уважаемые клиенты,

Хотим предложить Вам возможность приобрести автомобиль Toyota Noah 2007 года выпуска. Данный автомобиль был пригнан из Японии в 2011 году и имеет всего одного владельца и оригинальный ПТС.

Особенности этого автомобиля включают в себя третий ряд сидений, позволяющий вместить до 7 человек, а также 2-зонный климат-контроль для комфортной поездки. Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя делают использование машины простым и удобным. К тому же, камера заднего вида обеспечивает дополнительную безопасность при парковке и движении задним ходом.

Звоните нам прямо сейчас и назовите кодовое слово ФРЕШ, чтобы получить бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы всегда рады помочь Вам в выборе подходящего автомобиля.

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