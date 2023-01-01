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Toyota Noah
2007
1 195 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Toyota Noah 2007

1 195 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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+7 863 333 28 07
Купить онлайн
Toyota Noah
Toyota Noah
Toyota Noah
Toyota Noah
Toyota Noah
Toyota Noah
Toyota Noah
Toyota Noah
Toyota Noah
Toyota Noah
Toyota Noah
Toyota Noah
Toyota Noah
Toyota Noah

Характеристики

  • Марка Toyota
  • Модель Noah
  • Поколение II (R70)
  • Модификация 2.0 CVT (143 л.с.)
  • Год 2007
  • Пробег 193528 км
  • Тип кузова Минивэн
  • Цвет Серебряный
  • VIN 035120
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1986 см3
  • Руль Правый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 143 л.с.
  • Воблер 27

Комплектация

  • TV
  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (7)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 15
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Toyota Noah

Уважаемые клиенты,

Хотим предложить Вам возможность приобрести автомобиль Toyota Noah 2007 года выпуска. Данный автомобиль был пригнан из Японии в 2011 году и имеет всего одного владельца и оригинальный ПТС.

Особенности этого автомобиля включают в себя третий ряд сидений, позволяющий вместить до 7 человек, а также 2-зонный климат-контроль для комфортной поездки. Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя делают использование машины простым и удобным. К тому же, камера заднего вида обеспечивает дополнительную безопасность при парковке и движении задним ходом.

Звоните нам прямо сейчас и назовите кодовое слово ФРЕШ, чтобы получить бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы всегда рады помочь Вам в выборе подходящего автомобиля.

id035120

Fresh Ростов Вавилова
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова 59Е
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