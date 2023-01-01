Toyota Noah

Дорогие наши клиенты!

Сегодня мы рады предложить вам уникальную возможность стать владельцем автомобиля Toyota Noah 2014 года выпуска. Эта модель является одной из самых популярных и надежных в своем классе, что подтверждено многолетним опытом эксплуатации.

Автомобиль оснащен двигателем объемом 1.8 литра, который обеспечивает мощностью 99 лошадиных сил. Благодаря гибридной системе CVT вы сможете наслаждаться комфортной и плавной ездой без лишних затрат на топливо. Наши специалисты убедились в отличном состоянии машины - она без пробега по РФ и имеет заводское лакокрасочное покрытие.

Электронный ПТС - это гарантия чистой и безопасной истории автомобиля. Кроме того, есть дополнительные опции, такие как камера заднего вида и 3х зонный климат-контроль, которые повысят ваш комфорт во время езды. Добавьте к этому бесключевой доступ и запуск двигателя с кнопки, электро дверь с доводчиком, круиз-контроль и обогрев лобового стекла - и вы получаете полный набор функций, которые оценят все уважающие себя автолюбители.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наш менеджер ответит на все ваши вопросы и поможет оформить покупку в удобное для вас время. Поторопитесь, ведь такой мощный и красивый автомобиль не останется без внимания!

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