Toyota Noah
Преимущества:
- Заводское лакокрасочное покрытие
- Кондиционер (климат 1-зонный)
- Тонированные стекла
- Легкосплавные диски, 15
- Иммобилайзер
- Бортовой компьютер
- Центральный замок
- Усилитель рулевого управления
- Электрообогрев лобового стекла
- Электроскладывание зеркал
- Третий ряд сидений
- Количество мест (6)
- Салон (ткань)
- Цвет салона (темный)
- Регулировка сиденья водителя: по высоте
- Ручная регулировка сиденья пассажира
- Регулировка руля (в 1 пл.)
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъемники (все)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Подушки безопасности (фронтальные)
- Магнитола (CD)
- Камера заднего вида
091671