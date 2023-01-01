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Toyota Pixis Van
2018
1 230 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Toyota Pixis Van 2018

1 230 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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+7 863 333 27 53
Купить онлайн
Toyota Pixis Van
Toyota Pixis Van
Toyota Pixis Van
Toyota Pixis Van
Toyota Pixis Van
Toyota Pixis Van
Toyota Pixis Van
Toyota Pixis Van
Toyota Pixis Van
Toyota Pixis Van
Toyota Pixis Van
Toyota Pixis Van

Характеристики

  • Марка Toyota
  • Модель Pixis Van
  • Поколение I Рестайлинг
  • Модификация 0.7 AT (53 л.с.) 4WD
  • Год 2018
  • Пробег 49293 км
  • Тип кузова Минивэн
  • Цвет Голубой
  • VIN 013071
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 658 см3
  • Руль Правый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 53 л.с.
  • Воблер 22

Комплектация

  • DVD
  • TV
  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Кондиционер
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Светодиодные фары
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Toyota Pixis Van

Добрый день, уважаемые автолюбители!

Наша компания предлагает Вам ознакомиться с Toyota Pixis Van - компактным полноприводным минивэном, ввезенным из Японии в 2022 году. Автомобиль в отличном состоянии и обладает электронным ПТС. Без вторичных окрасов, он имеет привлекательный и свежий внешний вид.

Toyota Pixis Van оснащен множеством современных технологий, которые обеспечивают максимальную безопасность и комфорт во время движения. Например, камера заднего вида, парктроники задние и передние, контроль полосы, ESP и ABS, авто дальний, ближний свет и многие другие функции будут полезным дополнением вашей поездки.

Toyota Pixis Van также обладает системой i-stop, которая экономит топливо во время остановок на светофоре. Вся оптика на автомобиле светодиодная, что не только лучше освещает дорогу, но и снижает энергопотребление.

Сиденья в автомобиле легко складываются в ровный пол, получая огромный багажник, что делает автомобиль универсальным для различных задач и мероприятий.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наш менеджер всегда готов ответить на все ваши вопросы и помочь вам в выборе и покупке автомобиля. Будем рады видеть вас среди наших клиентов!

id013071

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Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
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