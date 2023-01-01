Toyota Pixis Van

Добрый день, уважаемые автолюбители!

Наша компания предлагает Вам ознакомиться с Toyota Pixis Van - компактным полноприводным минивэном, ввезенным из Японии в 2022 году. Автомобиль в отличном состоянии и обладает электронным ПТС. Без вторичных окрасов, он имеет привлекательный и свежий внешний вид.

Toyota Pixis Van оснащен множеством современных технологий, которые обеспечивают максимальную безопасность и комфорт во время движения. Например, камера заднего вида, парктроники задние и передние, контроль полосы, ESP и ABS, авто дальний, ближний свет и многие другие функции будут полезным дополнением вашей поездки.

Toyota Pixis Van также обладает системой i-stop, которая экономит топливо во время остановок на светофоре. Вся оптика на автомобиле светодиодная, что не только лучше освещает дорогу, но и снижает энергопотребление.

Сиденья в автомобиле легко складываются в ровный пол, получая огромный багажник, что делает автомобиль универсальным для различных задач и мероприятий.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наш менеджер всегда готов ответить на все ваши вопросы и помочь вам в выборе и покупке автомобиля. Будем рады видеть вас среди наших клиентов!

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