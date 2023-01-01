Toyota Prius

У нас в продаже имеется автомобиль Toyota Prius 2014 года выпуска, который был пригнан из Японии. Он имеет электронный ПТС и был в одном владении. Автомобиль имеет дополнительные опции, которые позволят вам комфортно и безопасно передвигаться на нем. В них входят кондиционер (климат-1 зонный), тонированные стекла, камера заднего вида, центральный замок и магнитола CD.

Вся техническая информация о состоянии автомобиля без исключения есть в нашем отчете, который мы можем предоставить вам абсолютно бесплатно. Обращаем ваше внимание на то, что автомобиль приобретался у официального дилера и имеет заводское лакокрасочное покрытие кузова.

Звоните нам прямо сейчас, называйте кодовое слово ФРЕШ и вы получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы будем рады ответить на все ваши вопросы и сделать все возможное, чтобы помочь вам выбрать лучший для вас вариант.

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