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Toyota Prius
2014
1 176 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Toyota Prius 2014

1 176 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Toyota Prius
Toyota Prius
Toyota Prius
Toyota Prius
Toyota Prius
Toyota Prius
Toyota Prius
Toyota Prius
Toyota Prius
Toyota Prius
Toyota Prius
Toyota Prius

Характеристики

  • Марка Toyota
  • Модель Prius
  • Поколение III Рестайлинг (XW30)
  • Модификация 1.8hyb AT (99 л.с.)
  • Год 2014
  • Пробег 209377 км
  • Тип кузова Лифтбек
  • Цвет Белый
  • VIN 020809
  • Тип двигателя Гибрид
  • Объем двигателя 1798 см3
  • Руль Правый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 99 л.с.
  • Воблер 247

Комплектация

  • DVD
  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Магнитола (CD)
  • Подушки безопасности (водительская)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Toyota Prius

У нас в продаже имеется автомобиль Toyota Prius 2014 года выпуска, который был пригнан из Японии. Он имеет электронный ПТС и был в одном владении. Автомобиль имеет дополнительные опции, которые позволят вам комфортно и безопасно передвигаться на нем. В них входят кондиционер (климат-1 зонный), тонированные стекла, камера заднего вида, центральный замок и магнитола CD.

Вся техническая информация о состоянии автомобиля без исключения есть в нашем отчете, который мы можем предоставить вам абсолютно бесплатно. Обращаем ваше внимание на то, что автомобиль приобретался у официального дилера и имеет заводское лакокрасочное покрытие кузова.

Звоните нам прямо сейчас, называйте кодовое слово ФРЕШ и вы получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы будем рады ответить на все ваши вопросы и сделать все возможное, чтобы помочь вам выбрать лучший для вас вариант.

id020809

Fresh Воронеж Север
Адрес: г. Воронеж, улица Московское шоссе, 14
Отдел продаж: +7 473 300 35 93
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
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