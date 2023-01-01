Toyota Prius

Внимание, дорогие покупатели! У нас есть отличное предложение для вас - автомобиль Toyota Prius 2009 года выпуска! Эта модель олицетворяет собой идеальное сочетание надежности, экономичности и стиля.

Двигатель мощностью 99 л.с. обеспечивает плавную и комфортную поездку, а гибридная технология позволяет сэкономить на топливе и дает возможность выбирать между электрическим и бензиновым двигателем.

Toyota Prius имеет правый руль, что делает управление автомобилем еще более комфортным. Кузов великолепного серебряного цвета придаст вашему авто особый шарм и привлечет восхищенные взгляды окружающих.

В этой модели присутствуют такие полезные опции, как диодная головная оптика, датчики света, электропривод зеркал и камера заднего вида, которые значительно облегчат вам парковку и повысят безопасность на дороге.

Климат-контроль и круиз-контроль помогут создать идеальный комфорт в салоне, а привод передний обеспечит отличную управляемость и уверенность на дороге.

Автомобиль имеет оригинальный ПТС, что гарантирует его легальность и безопасность для вас.

Не упустите возможность приобрести Toyota Prius 2009 года по выгодной цене! Звоните прямо сейчас и наши менеджеры ответят на все ваши вопросы и помогут оформить покупку.

id100950