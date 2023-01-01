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Toyota Prius
2009
998 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Toyota Prius 2009

998 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Toyota Prius
Toyota Prius
Toyota Prius
Toyota Prius
Toyota Prius
Toyota Prius
Toyota Prius
Toyota Prius
Toyota Prius
Toyota Prius
Toyota Prius
Toyota Prius

Характеристики

  • Марка Toyota
  • Модель Prius
  • Поколение III (XW30)
  • Модификация 1.8hyb AT (99 л.с.)
  • Год 2009
  • Пробег 162439 км
  • Тип кузова Лифтбек
  • Цвет Серебряный
  • VIN 100950
  • Тип двигателя Гибрид
  • Объем двигателя 1798 см3
  • Руль Правый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 99 л.с.
  • Воблер 71

Комплектация

  • Бортовой компьютер
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Навигационная система
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 1 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Toyota Prius

Внимание, дорогие покупатели! У нас есть отличное предложение для вас - автомобиль Toyota Prius 2009 года выпуска! Эта модель олицетворяет собой идеальное сочетание надежности, экономичности и стиля.

Двигатель мощностью 99 л.с. обеспечивает плавную и комфортную поездку, а гибридная технология позволяет сэкономить на топливе и дает возможность выбирать между электрическим и бензиновым двигателем.

Toyota Prius имеет правый руль, что делает управление автомобилем еще более комфортным. Кузов великолепного серебряного цвета придаст вашему авто особый шарм и привлечет восхищенные взгляды окружающих.

В этой модели присутствуют такие полезные опции, как диодная головная оптика, датчики света, электропривод зеркал и камера заднего вида, которые значительно облегчат вам парковку и повысят безопасность на дороге.

Климат-контроль и круиз-контроль помогут создать идеальный комфорт в салоне, а привод передний обеспечит отличную управляемость и уверенность на дороге.

Автомобиль имеет оригинальный ПТС, что гарантирует его легальность и безопасность для вас.

Не упустите возможность приобрести Toyota Prius 2009 года по выгодной цене! Звоните прямо сейчас и наши менеджеры ответят на все ваши вопросы и помогут оформить покупку.

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Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
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