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Toyota Prius
2017
2 290 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Toyota Prius 2017

2 290 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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+7 861 202 51 37
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Toyota Prius
Toyota Prius
Toyota Prius
Toyota Prius
Toyota Prius
Toyota Prius
Toyota Prius
Toyota Prius
Toyota Prius
Toyota Prius
Toyota Prius
Toyota Prius
Toyota Prius
Toyota Prius

Характеристики

  • Марка Toyota
  • Модель Prius
  • Поколение IV (XW50)
  • Модификация Prime 1.8hyb AT (98 л.с.)
  • Год 2017
  • Пробег 64713 км
  • Тип кузова Лифтбек
  • Цвет Серый
  • VIN 041207
  • Тип двигателя Гибрид
  • Объем двигателя 1798 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 98 л.с.
  • Воблер 093

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Toyota Prius

Хотите приобрести автомобиль, который сочетает в себе надежность, экономичность и комфорт? Тогда обратите внимание на Toyota Prius IV (XW50) Prime 1.8hyb AT!

Этот легковой автомобиль в отличном состоянии, с нулевым количеством владельцев, гарантирует безупречную работу и долговечность.

Преимущества модели Toyota Prius IV (XW50) Prime 1.8hyb AT налицо. Автомобиль оснащен комфортным климат-контролем, который позволит наслаждаться прохладой в жаркую погоду. Обогрев сидений обеспечит приятное тепло в холодные зимние дни.

Система доступа без ключа позволит открыть и запустить автомобиль без необходимости доставать ключи из кармана. А светодиодные фары обеспечат яркое и качественное освещение дороги.

Toyota Prius IV (XW50) Prime 1.8hyb AT также имеет множество дополнительных функций, которые сделают поездки еще комфортнее и безопаснее. Камера заднего вида поможет припарковаться без проблем и избежать непредвиденных ситуаций. Также в автомобиле установлена навигационная система, которая поможет найти самый короткий путь до нужного места.

Не забывайте о безопасности. Toyota Prius IV (XW50) Prime 1.8hyb AT оснащен подушками безопасности, антиблокировочной системой и системой курсовой устойчивости.

Кроме того, этот автомобиль обладает прекрасным внешним видом благодаря своему серому цвету.

Не упустите возможность стать обладателем Toyota Prius IV (XW50) Prime 1.8hyb AT! Позвоните нам прямо сейчас и узнайте все подробности о данном автомобиле. Мы готовы предоставить вам лучшую цену и помочь оформить покупку.

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id041207

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