Toyota Prius

Хотите приобрести автомобиль, который сочетает в себе надежность, экономичность и комфорт? Тогда обратите внимание на Toyota Prius IV (XW50) Prime 1.8hyb AT!

Этот легковой автомобиль в отличном состоянии, с нулевым количеством владельцев, гарантирует безупречную работу и долговечность.

Преимущества модели Toyota Prius IV (XW50) Prime 1.8hyb AT налицо. Автомобиль оснащен комфортным климат-контролем, который позволит наслаждаться прохладой в жаркую погоду. Обогрев сидений обеспечит приятное тепло в холодные зимние дни.

Система доступа без ключа позволит открыть и запустить автомобиль без необходимости доставать ключи из кармана. А светодиодные фары обеспечат яркое и качественное освещение дороги.

Toyota Prius IV (XW50) Prime 1.8hyb AT также имеет множество дополнительных функций, которые сделают поездки еще комфортнее и безопаснее. Камера заднего вида поможет припарковаться без проблем и избежать непредвиденных ситуаций. Также в автомобиле установлена навигационная система, которая поможет найти самый короткий путь до нужного места.

Не забывайте о безопасности. Toyota Prius IV (XW50) Prime 1.8hyb AT оснащен подушками безопасности, антиблокировочной системой и системой курсовой устойчивости.

Кроме того, этот автомобиль обладает прекрасным внешним видом благодаря своему серому цвету.

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