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Toyota Prius
2016
1 829 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Toyota Prius 2016

1 829 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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+7 473 300 36 79
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Toyota Prius
Toyota Prius
Toyota Prius
Toyota Prius
Toyota Prius
Toyota Prius
Toyota Prius
Toyota Prius
Toyota Prius
Toyota Prius
Toyota Prius
Toyota Prius
Toyota Prius
Toyota Prius
Toyota Prius
Toyota Prius
Toyota Prius
Toyota Prius
Toyota Prius

Характеристики

  • Марка Toyota
  • Модель Prius
  • Поколение IV (XW50)
  • Модификация 1.8hyb AT (98 л.с.)
  • Год 2016
  • Пробег 149009 км
  • Тип кузова Лифтбек
  • Цвет Белый
  • VIN 014644
  • Тип двигателя Гибрид
  • Объем двигателя 1798 см3
  • Руль Правый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 98 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 16
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Проекционный дисплей
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Салон (ткань)
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Toyota Prius

Дорогие автолюбители,

Мы рады представить вам потрясающую возможность приобрести надежный и экономичный автомобиль - Toyota Prius 2016 года выпуска. Это уникальное транспортное средство сочетает в себе комфорт, элегантный дизайн и передовые технологии, чтобы обеспечить вам безупречное вождение.

Когда вы садитесь за руль Toyota Prius, вас окружает ощущение превосходства. Установленный климат-контроль с двумя зонами позволяет настроить оптимальную температуру в салоне, что обеспечивает максимальный комфорт в любое время года.

Легкосплавные диски диаметром 16 дюймов не только придают автомобилю стильный вид, но и повышают его устойчивость и маневренность на дороге. Вы будете наслаждаться плавными и уверенными поворотами, которые делают каждую поездку особенно приятной.

Безопасность вашего автомобиля - наша главная забота. Toyota Prius 2016 оснащена иммобилайзером и сигнализацией, которые обеспечивают надежную защиту от несанкционированного доступа и кражи. Вы можете быть уверены, что ваш автомобиль всегда будет находиться под надежной охраной.

Дополнительные функции Toyota Prius делают вашу поездку еще более приятной. Бортовой компьютер предоставляет вам информацию о состоянии автомобиля, экономии топлива и других важных параметрах. Усилитель рулевого управления обеспечивает легкость и точность управления, позволяя вам наслаждаться каждым маневром.

Центральный замок позволяет вам контролировать доступ к автомобилю, а обогрев зеркал и сидений - сохранять комфорт даже в холодную погоду. Датчики дождя и света автоматически активируют соответствующие системы, обеспечивая безопасность и удобство в любых условиях.

А теперь самое интересное - специальное предложение для вас! Звоните нам прямо сейчас и назовите кодовое слово "ФРЕШ", чтобы получить бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы предоставим вам полную информацию о его техническом состоянии, истории обслуживания и других важных аспектах.

Не упустите шанс стать счастливым владельцем Toyota Prius 2016 года. Этот автомобиль объединяет в себе элегантность, комфорт и передовые технологии, чтобы подарить вам незабываемые моменты за рулем. Сделайте правильный выбор и обратитесь к нам уже сегодня!

id014644

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