Toyota ProAce
Преимущества:
- ПТС Электронный
- 1 владелец
- Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
- Тонированные стекла
- Легкосплавные диски, 16
- Датчик света
- Круиз-контроль
- Центральный замок
- Усилитель рулевого управления
- Обогрев зеркал
- Датчик дождя
- Навигационная система
- Омыватель фар
- Обогрев сидений
- Третий ряд сидений
- Проекционный дисплей
- Система доступа без ключа
- Количество мест (9)
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъемники
- Антипробуксовочная система
- Антиблокировочная система (ABS)
- Парктроник
- Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
- Магнитола (CD)
- Камера заднего вида
- Электропривод задних дверей
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