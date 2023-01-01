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+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Toyota ProAce
2019
3 624 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Toyota ProAce 2019

3 624 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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+7 473 300 36 79
Купить онлайн
Toyota ProAce
Toyota ProAce
Toyota ProAce
Toyota ProAce
Toyota ProAce
Toyota ProAce
Toyota ProAce
Toyota ProAce
Toyota ProAce
Toyota ProAce
Toyota ProAce
Toyota ProAce
Toyota ProAce
Toyota ProAce
Toyota ProAce
Toyota ProAce
Toyota ProAce
Toyota ProAce
Toyota ProAce
Toyota ProAce
Toyota ProAce
Toyota ProAce

Характеристики

  • Марка Toyota
  • Модель ProAce
  • Поколение II
  • Модификация L2 8-speed 2.0d AT (177 л.с.)
  • Год 2019
  • Пробег 107901 км
  • Тип кузова Минивэн
  • Цвет Серый
  • Воблер 150
  • VIN 142586
  • Тип двигателя Дизель
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 1997 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 177 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (9)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 16
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Система доступа без ключа
  • Тонированные стекла
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Toyota ProAce

Преимущества:

- ПТС Электронный
- 1 владелец
- Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
- Тонированные стекла
- Легкосплавные диски, 16
- Датчик света
- Круиз-контроль
- Центральный замок
- Усилитель рулевого управления
- Обогрев зеркал
- Датчик дождя
- Навигационная система
- Омыватель фар
- Обогрев сидений
- Третий ряд сидений
- Проекционный дисплей
- Система доступа без ключа
- Количество мест (9)
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъемники
- Антипробуксовочная система
- Антиблокировочная система (ABS)
- Парктроник
- Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
- Магнитола (CD)
- Камера заднего вида
- Электропривод задних дверей

142586

Fresh Воронеж
Адрес: г. Воронеж, ул. Антонова-Овсеенко, 35л
Отдел продаж: +7 473 300 36 79
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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