Toyota Probox

Преимущества

- Минимальный пробег в РФ

- В заводском лакокрасочном покрытии

- Без учета в РФ

- Кондиционер

- Легкосплавные диски, 14

- Иммобилайзер

- Бортовой компьютер

- Круиз-контроль

- Центральный замок

- Усилитель рулевого управления

- Обогрев сидений

- Электроскладывание зеркал

- Количество мест (5)

- Салон (ткань)

- Цвет салона (темный)

- Ручная регулировка сиденья водителя

- Ручная регулировка сиденья пассажира

- Регулировка руля (в 2 пл.)

- Электропривод зеркал

- Автоматический стеклоподъемник на водительской двери

- Ручные стеклоподъемники

- Антиблокировочная система (ABS)

- Антипробуксовочная система

- Подушки безопасности -(фронтальные)

- Магнитола (CD)

- Удержание автомобиля в полосе

- Адаптивный круиз-контроль

047826