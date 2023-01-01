Toyota Probox
Преимущества
- Минимальный пробег в РФ
- В заводском лакокрасочном покрытии
- Без учета в РФ
- Кондиционер
- Легкосплавные диски, 14
- Иммобилайзер
- Бортовой компьютер
- Круиз-контроль
- Центральный замок
- Усилитель рулевого управления
- Обогрев сидений
- Электроскладывание зеркал
- Количество мест (5)
- Салон (ткань)
- Цвет салона (темный)
- Ручная регулировка сиденья водителя
- Ручная регулировка сиденья пассажира
- Регулировка руля (в 2 пл.)
- Электропривод зеркал
- Автоматический стеклоподъемник на водительской двери
- Ручные стеклоподъемники
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система
- Подушки безопасности -(фронтальные)
- Магнитола (CD)
- Удержание автомобиля в полосе
- Адаптивный круиз-контроль
047826