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+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Toyota Probox
2019
1 230 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Toyota Probox 2019

1 230 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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+ 7 343 288 54 38
Купить онлайн
Toyota Probox
Toyota Probox
Toyota Probox
Toyota Probox
Toyota Probox
Toyota Probox
Toyota Probox
Toyota Probox
Toyota Probox
Toyota Probox
Toyota Probox
Toyota Probox
Toyota Probox
Toyota Probox

Характеристики

  • Марка Toyota
  • Модель Probox
  • Поколение I Рестайлинг
  • Модификация 1.3 CVT (95 л.с.)
  • Год 2019
  • Пробег 102952 км
  • Тип кузова Универсал
  • Цвет Белый
  • VIN 047826
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Правый
  • Объем двигателя 1329 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 95 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 14
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев сидений
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Ручные стеклоподъемники
  • Салон (ткань)
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
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Информация

Toyota Probox

Преимущества
- Минимальный пробег в РФ
- В заводском лакокрасочном покрытии
- Без учета в РФ
- Кондиционер
- Легкосплавные диски, 14
- Иммобилайзер
- Бортовой компьютер
- Круиз-контроль
- Центральный замок
- Усилитель рулевого управления
- Обогрев сидений
- Электроскладывание зеркал
- Количество мест (5)
- Салон (ткань)
- Цвет салона (темный)
- Ручная регулировка сиденья водителя
- Ручная регулировка сиденья пассажира
- Регулировка руля (в 2 пл.)
- Электропривод зеркал
- Автоматический стеклоподъемник на водительской двери
- Ручные стеклоподъемники
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система
- Подушки безопасности -(фронтальные)
- Магнитола (CD)
- Удержание автомобиля в полосе
- Адаптивный круиз-контроль

047826

Fresh Екатеринбург
Адрес: г. Екатеринбург, Артинская улица, 23Г
Отдел продаж: + 7 343 288 54 38
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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