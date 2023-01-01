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Toyota Raize
2020
2 369 000 ₽
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Toyota Raize 2020

2 369 000 ₽
Возможна доставка
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Купить онлайн
Toyota Raize
Toyota Raize
Toyota Raize
Toyota Raize
Toyota Raize
Toyota Raize
Toyota Raize
Toyota Raize
Toyota Raize
Toyota Raize
Toyota Raize
Toyota Raize
Toyota Raize
Toyota Raize

Характеристики

  • Марка Toyota
  • Модель Raize
  • Поколение I
  • Модификация 1.0 CVT (98 л.с.)
  • Комплектация Импорт
  • Год 2020
  • Пробег 29276 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • Воблер 171
  • VIN 050696
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Правый
  • Объем двигателя 996 см3
  • КПП Автомат вариатор
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 98 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера передняя
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 17
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 1 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Toyota Raize

Преимущества:
- Без учета по РФ
- Кондиционер (климат 1-зонный)
- Тонированные стекла
- Иммобилайзер
- Бортовой компьютер
- Датчик света
- Круиз-контроль
- Обогрев зеркал
- Центральный замок
- Усилитель рулевого управления
- Обогрев сидений
- Электроскладывание зеркал
- Система доступа без ключа
- Количество мест (5)
- Салон (ткань)
- Цвет салона (темный)
- Регулировка сиденья водителя: по высоте
- Ручная регулировка сиденья пассажира
- Регулировка руля (в 2 пл.)
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъемники (все)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Система курсовой устойчивости
- Парктроник
- Антипробуксовочная система
- Подушки безопасности (фронтальные)
- Камера 360°
- Цифровая приборная панель
- Система предотвращения столкновения

050696

Fresh Тюмень
Адрес: г.Тюмень, улица Федюнинского, 65А
Отдел продаж: +7 345 257 47 28
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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