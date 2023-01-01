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Toyota RAV4
2021
3 300 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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Toyota RAV4 2021

3 300 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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+7 865 220 57 34
Купить онлайн
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4

Характеристики

  • Марка Toyota
  • Модель RAV4
  • Поколение V (XA50)
  • Модификация 2.5 AT (205 л.с.)
  • Год 2021
  • Пробег 4995 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • VIN 156939
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 2487 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 205 л.с.
  • Воблер 136

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 16
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (кожа)
  • Сигнализация
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Toyota RAV4

Добрый день, уважаемые автомобилисты! Представляем вашему вниманию Toyota RAV4, 2021 года выпуска. Этот автомобиль является настоящим олицетворением превосходства японского автопрома. Привезенный из Америки, он сочетает в себе высокое качество современных технологий и уникальный дизайн.

Один из главных преимуществ этого автомобиля - электронный ПТС. Это гарантирует его безопасность и надежность в использовании. Кроме того, автомобиль оснащен всем необходимым для комфортной езды: кондиционером, сигнализацией, датчиком света, круиз-контролем, датчиком дождя, навигационной системой, обогревом зеркал, камерой заднего вида и парктрониками.

Обратите внимание на стильный и лаконичный дизайн RAV4 - он представляет собой современный вариант классического внедорожника. Свежий взгляд на классические формы, гармоничное сочетание современных тактильных покрытий и четкость линий делают автомобиль ярким и стильным.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Это отличная возможность приобрести Toyota RAV4, 2021 года выпуска, по самой выгодной цене. Не упустите свой шанс на приобретение идеального автомобиля для комфортной езды по городским и за городским дорогам!

id156939

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Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
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