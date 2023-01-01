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Toyota RAV4
2019
3 549 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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Toyota RAV4 2019

3 549 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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+ 7 865 220 57 32
Купить онлайн
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4

Характеристики

  • Марка Toyota
  • Модель RAV4
  • Поколение V (XA50)
  • Модификация 2.5hyb AT (218 л.с.)
  • Год 2019
  • Пробег 42100 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • VIN 017926
  • Тип двигателя Гибрид
  • Объем двигателя 2487 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 218 л.с.
  • Воблер 113

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Toyota RAV4

Уважаемые клиенты! Сегодня мы представляем вам эксклюзивное предложение на автомобиль Toyota RAV4, 2019 года выпуска, который был ввезен из Европы в 2022 году. Автомобиль имеет электронный ПТС и на учете не стоял, что является большим преимуществом перед многими другими автомобилями на рынке.

Каждая деталь автомобиля Toyota RAV4 была тщательно продумана и переосмыслена, чтобы обеспечить максимальный комфорт и безопасность езды. В комплектации этого автомобиля вы найдете такие популярные функции, как мультимедиа с Apple CarPlay и Android Auto, навигацию, камеру заднего вида, электропривод водительского сидения, бесключевой доступ в салон и запуск двигателя, электропривод багажной двери, диодную головную оптику, раздельный климат-контроль, круиз-контроль и передние и задние датчики парковки.

Для тех, кто ценит эксклюзивность и индивидуальный подход, были дополнительно установлены бронь передней части кузова и проблемных мест, что обеспечит надежную защиту от неприятностей на дороге.

Автомобиль представлен с заводским лакокрасочным покрытием кузова и черным потолком, что придает ему современный и стильный вид. Цифровая приборная панель и полный электропакет делают использование автомобиля более комфортным и удобным.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Не упустите свой шанс приобрести Toyota RAV4 со всеми необходимыми функциями и индивидуальной защитой для вашего спокойствия на дороге.

id017926

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Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
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