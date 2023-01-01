Toyota RAV4

Уважаемые клиенты! Сегодня мы представляем вам эксклюзивное предложение на автомобиль Toyota RAV4, 2019 года выпуска, который был ввезен из Европы в 2022 году. Автомобиль имеет электронный ПТС и на учете не стоял, что является большим преимуществом перед многими другими автомобилями на рынке.

Каждая деталь автомобиля Toyota RAV4 была тщательно продумана и переосмыслена, чтобы обеспечить максимальный комфорт и безопасность езды. В комплектации этого автомобиля вы найдете такие популярные функции, как мультимедиа с Apple CarPlay и Android Auto, навигацию, камеру заднего вида, электропривод водительского сидения, бесключевой доступ в салон и запуск двигателя, электропривод багажной двери, диодную головную оптику, раздельный климат-контроль, круиз-контроль и передние и задние датчики парковки.

Для тех, кто ценит эксклюзивность и индивидуальный подход, были дополнительно установлены бронь передней части кузова и проблемных мест, что обеспечит надежную защиту от неприятностей на дороге.

Автомобиль представлен с заводским лакокрасочным покрытием кузова и черным потолком, что придает ему современный и стильный вид. Цифровая приборная панель и полный электропакет делают использование автомобиля более комфортным и удобным.

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