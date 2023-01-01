Toyota RAV4

Уважаемые клиенты, мы рады предложить Вам автомобиль Toyota RAV4, который был ввезён из ОАЭ. Авто в оригинальном заводском лакокрасочном покрытии и имеет электронный ПТС. Вы сможете стать первым владельцем этого авто, так как оно ещё не было зарегистрировано.

В этом автомобиле есть множество преимуществ, таких как бесключевой доступ в салон и запуск двигателя, 2-зонный климат-контроль, камера заднего вида и датчики парковки, а также круиз-контроль и датчик света. Вы будете ощущать комфорт и уверенность во время поездок.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы всегда готовы ответить на ваши вопросы и предоставить профессиональную консультацию. Будем рады сотрудничать с вами!

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