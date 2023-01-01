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+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Toyota RAV4
2018
2 429 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Toyota RAV4 2018

2 429 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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+7 345 257 47 28
Купить онлайн
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4

Характеристики

  • Марка Toyota
  • Модель RAV4
  • Поколение IV (XA40) Рестайлинг
  • Модификация 2.5 AT (180 л.с.) 4WD
  • Год 2018
  • Пробег 44923 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серый
  • VIN 781775
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 2494 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 180 л.с.
  • Воблер 183

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Кондиционер
  • Магнитола (CD)
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Toyota RAV4

Уважаемые покупатели!

Мы рады предложить Вам автомобиль Toyota RAV4, который обладает следующими преимуществами:

- Уникальный экземпляр: данный автомобиль был завезен из Канады, что делает его особенным и уникальным на рынке.

- Надежность и безопасность: электронный ПТС гарантирует юридическую чистоту автомобиля, а комплектация включает кондиционер, систему контроля полосы и камеру заднего вида, обеспечивая комфорт и безопасность при езде.

- Отличное техническое состояние: данный автомобиль прошел все необходимые процедуры по диагностике, что гарантирует его отличную работу в течение многих лет.

Автомобиль Toyota RAV4 - это идеальный выбор для тех, кто ценит надежность, безопасность и комфорт при езде.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы готовы ответить на все Ваши вопросы и помочь сделать правильный выбор!

id781775

Fresh Тюмень
Адрес: г.Тюмень, улица Федюнинского, 65А
Отдел продаж: +7 345 257 47 28
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
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