Toyota RAV4

Уважаемые покупатели!

Мы рады предложить Вам автомобиль Toyota RAV4, который обладает следующими преимуществами:

- Уникальный экземпляр: данный автомобиль был завезен из Канады, что делает его особенным и уникальным на рынке.

- Надежность и безопасность: электронный ПТС гарантирует юридическую чистоту автомобиля, а комплектация включает кондиционер, систему контроля полосы и камеру заднего вида, обеспечивая комфорт и безопасность при езде.

- Отличное техническое состояние: данный автомобиль прошел все необходимые процедуры по диагностике, что гарантирует его отличную работу в течение многих лет.

Автомобиль Toyota RAV4 - это идеальный выбор для тех, кто ценит надежность, безопасность и комфорт при езде.

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