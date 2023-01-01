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Toyota RAV4
2016
2 199 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Toyota RAV4 2016

2 199 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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+7 345 257 47 28
Купить онлайн
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4

Характеристики

  • Марка Toyota
  • Модель RAV4
  • Поколение IV (XA40) Рестайлинг
  • Модификация 2.0 CVT (146 л.с.)
  • Комплектация Стандарт
  • Год 2016
  • Пробег 116013 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серый
  • VIN 000740
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1987 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 146 л.с.
  • Воблер 301

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Легкосплавные диски, 17
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Сигнализация
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Toyota RAV4

Уважаемые клиенты!

Сегодня мы представляем вам автомобиль Toyota RAV4 2016 года выпуска. Этот автомобиль сочетает в себе надежность, комфорт и стильный дизайн, что делает его привлекательным для самых требовательных покупателей.

В комплектации этого автомобиля есть все необходимые опции для комфортной езды: кондиционер, тонированные стекла, легкосплавные диски, иммобилайзер, обратная связь, дистанционный запуск двигателя, сигнализация, бортовой компьютер, центральный замок, обогрев зеркал, усилитель рулевого управления и обогрев сидений.

Toyota RAV4 имеет пять мест в салоне из качественной ткани темного цвета. Регулировка сиденья водителя по высоте и ручная регулировка сиденья пассажира позволяют настроить салон под свои потребности. Также имеется регулировка руля в двух плоскостях и электропривод зеркал.

Кроме того, все окна оснащены электростеклоподъемниками, что обеспечивает наибольший комфорт во время поездок.

Автомобиль Toyota RAV4 оснащен системами безопасности: антиблокировочной системой (ABS), антипробуксовочной системой и фронтальными подушками безопасности. Это гарантирует максимальную защиту пассажиров в случае аварии.

Мы приглашаем вас купить этот уникальный автомобиль уже сегодня. Звоните нам прямо сейчас, называйте кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наш менеджер ответит на все ваши вопросы и поможет в выборе оптимальных условий покупки.

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