Toyota RAV4

Уважаемые клиенты!

Сегодня мы представляем вам автомобиль Toyota RAV4 2016 года выпуска. Этот автомобиль сочетает в себе надежность, комфорт и стильный дизайн, что делает его привлекательным для самых требовательных покупателей.

В комплектации этого автомобиля есть все необходимые опции для комфортной езды: кондиционер, тонированные стекла, легкосплавные диски, иммобилайзер, обратная связь, дистанционный запуск двигателя, сигнализация, бортовой компьютер, центральный замок, обогрев зеркал, усилитель рулевого управления и обогрев сидений.

Toyota RAV4 имеет пять мест в салоне из качественной ткани темного цвета. Регулировка сиденья водителя по высоте и ручная регулировка сиденья пассажира позволяют настроить салон под свои потребности. Также имеется регулировка руля в двух плоскостях и электропривод зеркал.

Кроме того, все окна оснащены электростеклоподъемниками, что обеспечивает наибольший комфорт во время поездок.

Автомобиль Toyota RAV4 оснащен системами безопасности: антиблокировочной системой (ABS), антипробуксовочной системой и фронтальными подушками безопасности. Это гарантирует максимальную защиту пассажиров в случае аварии.

Мы приглашаем вас купить этот уникальный автомобиль уже сегодня. Звоните нам прямо сейчас, называйте кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наш менеджер ответит на все ваши вопросы и поможет в выборе оптимальных условий покупки.

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