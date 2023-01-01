Toyota RAV4

Добрый день, уважаемые покупатели!

Сегодня мы представляем Вашему вниманию очень интересный автомобиль - Toyota RAV4. Этот автомобиль оборудован всем необходимым для комфортной и безопасной езды.

Важно отметить, что данный автомобиль имеет оригинальный ПТС. Одним из главных достоинств этого автомобиля является раздельный климат-контроль. Каждый пассажир может настроить температуру в салоне по своему усмотрению. Кроме того, есть обогрев всех сидений, что сделает поездку более комфортной в холодное время года.

Для любителей долгих поездок будет полезна функция круиз-контроля. Она позволяет зафиксировать заданную скорость и не отвлекаться на ее поддержание.

Мультифункциональное рулевое колесо является отличным дополнением к всему вышеперечисленному. Оно имеет функцию обогрева, а также кнопки для управления аудиосистемой и дисплеем.

Очень удобной опцией является электропривод водительского сиденья. Вы можете легко и быстро изменить положение сиденья по своему удобству.

Мы также не могли не обратить внимание на навигацию и камеру заднего вида - это очень важные элементы в современных автомобилях. Они помогут Вам без труда найти нужное направление, а на парковке избежать неприятностей.

И последнее, но не менее важное - электропривод багажной двери. Теперь Вы можете открыть и закрыть багажник одним нажатием кнопки.

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