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Toyota RAV4
2019
2 699 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Toyota RAV4 2019

2 699 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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+7 8442 20 06 35
Купить онлайн
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4

Характеристики

  • Марка Toyota
  • Модель RAV4
  • Поколение IV (XA40) Рестайлинг
  • Модификация 2.0 CVT (146 л.с.) 4WD
  • Год 2019
  • Пробег 17553 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • VIN 044740
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1987 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 146 л.с.
  • Воблер 21

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 17
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Toyota RAV4

Добрый день, уважаемые покупатели!

Сегодня мы представляем Вашему вниманию очень интересный автомобиль - Toyota RAV4. Этот автомобиль оборудован всем необходимым для комфортной и безопасной езды.

Важно отметить, что данный автомобиль имеет оригинальный ПТС. Одним из главных достоинств этого автомобиля является раздельный климат-контроль. Каждый пассажир может настроить температуру в салоне по своему усмотрению. Кроме того, есть обогрев всех сидений, что сделает поездку более комфортной в холодное время года.

Для любителей долгих поездок будет полезна функция круиз-контроля. Она позволяет зафиксировать заданную скорость и не отвлекаться на ее поддержание.

Мультифункциональное рулевое колесо является отличным дополнением к всему вышеперечисленному. Оно имеет функцию обогрева, а также кнопки для управления аудиосистемой и дисплеем.

Очень удобной опцией является электропривод водительского сиденья. Вы можете легко и быстро изменить положение сиденья по своему удобству.

Мы также не могли не обратить внимание на навигацию и камеру заднего вида - это очень важные элементы в современных автомобилях. Они помогут Вам без труда найти нужное направление, а на парковке избежать неприятностей.

И последнее, но не менее важное - электропривод багажной двери. Теперь Вы можете открыть и закрыть багажник одним нажатием кнопки.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. У нас Вы найдете любые услуги, связанные с покупкой автомобиля, и мы гарантируем Вам высококвалифицированное обслуживание. Спасибо за внимание!

id044740

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Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
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