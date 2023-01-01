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Toyota RAV4
2017
2 308 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Toyota RAV4 2017

2 308 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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+7 473 300 34 28
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Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4

Характеристики

  • Марка Toyota
  • Модель RAV4
  • Поколение IV (XA40) Рестайлинг
  • Модификация 2.0 CVT (146 л.с.) 4WD
  • Год 2017
  • Пробег 99777 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серебряный
  • VIN 007480
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1987 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 146 л.с.
  • Воблер 176

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Сигнализация
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Toyota RAV4

Дорогие друзья!

Мы рады представить вам автомобиль Toyota RAV4. Этот надежный и мощный автомобиль был приобретен у официального дилера и имеет оригинальный ПТС. Вы можете быть уверены, что данная модель является безопасной и соответствует всем стандартам качества.

Наш автомобиль имеет одного владельца и прошел все необходимые технические обслуживания. Мы гарантируем его отличное техническое состояние и бережное использование.

Кроме стандартных опций, наша Toyota RAV4 оснащена дополнительными функциями, такими как датчики дождя и света, раздельный климат-контроль, круиз-контроль, задние датчики парковки, обогрев лобового стекла и руля, камера заднего вида и полный электропакет. Все эти опции делают вашу езду еще более комфортной и безопасной.

Если вы хотите приобрести этот автомобиль, то мы готовы предоставить вам бесплатный отчет, чтобы вы могли убедиться в его превосходном состоянии. Просто свяжитесь с нами прямо сейчас и назовите кодовое слово ФРЕШ, чтобы получить его.

Не упустите возможность стать владельцем этой потрясающей Toyota RAV4. Звоните нам прямо сейчас!

id007480

Fresh Воронеж Юг
Адрес: г. Воронеж, улица Изыскателей, 29к2
Отдел продаж: +7 473 300 34 28
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Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
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