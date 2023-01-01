Toyota RAV4

Дорогие друзья!

Мы рады представить вам автомобиль Toyota RAV4. Этот надежный и мощный автомобиль был приобретен у официального дилера и имеет оригинальный ПТС. Вы можете быть уверены, что данная модель является безопасной и соответствует всем стандартам качества.

Наш автомобиль имеет одного владельца и прошел все необходимые технические обслуживания. Мы гарантируем его отличное техническое состояние и бережное использование.

Кроме стандартных опций, наша Toyota RAV4 оснащена дополнительными функциями, такими как датчики дождя и света, раздельный климат-контроль, круиз-контроль, задние датчики парковки, обогрев лобового стекла и руля, камера заднего вида и полный электропакет. Все эти опции делают вашу езду еще более комфортной и безопасной.

Если вы хотите приобрести этот автомобиль, то мы готовы предоставить вам бесплатный отчет, чтобы вы могли убедиться в его превосходном состоянии. Просто свяжитесь с нами прямо сейчас и назовите кодовое слово ФРЕШ, чтобы получить его.

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