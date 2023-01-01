Toyota RAV4

Проверена по 256 пунктам.

Гарантия юридической чистоты.

Цена указана за наличный расчет. При покупке в лизинг доплата 20%.

Преимущества:

- Автомобиль без крашеных деталей

- Отличное состояние кузова и салона

- Отличное техническое состояние

- Полная история обслуживания авто у официального дилера

- Би-ксенон

- Бесключевой доступ

- Камера заднего вида

- Раздельный климат-контроль

- Отделка руля и ручки АКПП кожей

- Подогрев руля

- Мультируль

- Круиз-контроль

- Монитор с навигацией

- Противотуманные фары

- Литые диски

- Электропривод передних и задних стекол

- Электрозеркала с функцией автоматического складывания

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