Toyota RAV4
Проверена по 256 пунктам.
Гарантия юридической чистоты.
Цена указана за наличный расчет. При покупке в лизинг доплата 20%.
Преимущества:
- Автомобиль без крашеных деталей
- Отличное состояние кузова и салона
- Отличное техническое состояние
- Полная история обслуживания авто у официального дилера
- Би-ксенон
- Бесключевой доступ
- Камера заднего вида
- Раздельный климат-контроль
- Отделка руля и ручки АКПП кожей
- Подогрев руля
- Мультируль
- Круиз-контроль
- Монитор с навигацией
- Противотуманные фары
- Литые диски
- Электропривод передних и задних стекол
- Электрозеркала с функцией автоматического складывания
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