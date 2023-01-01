Toyota RAV4

Уважаемые клиенты!

Мы рады предложить вам прекрасный автомобиль Toyota RAV4, 2016 года выпуска. Этот автомобиль был ввезен в РФ в 2023 году и в отличном состоянии, готовый к использованию уже сегодня.

Один из главных плюсов данного автомобиля - электронный ПТС. Вам не нужно будет беспокоиться о наличии бумажной версии документа, так как все данные будут храниться в электронном виде.

Но это еще не все. Этот автомобиль оснащен рядом дополнительных опций, которые сделают вашу поездку максимально комфортной. Кондиционер позволит поддерживать приятную температуру в любое время года, а обогрев сидений разогреет вас в холодные зимние дни.

Электропривод зеркал и стеклоподъемников (все) добавят удобства при управлении автомобилем, а антиблокировочная система (ABS) обеспечит безопасность и сохранность вашего транспорта.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы уверены, что вы останетесь довольны своим выбором!

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