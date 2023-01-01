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Toyota RAV4
2016
2 449 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Toyota RAV4 2016

2 449 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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+7 473 300 36 79
Купить онлайн
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4

Характеристики

  • Марка Toyota
  • Модель RAV4
  • Поколение IV (XA40) Рестайлинг
  • Модификация 2.5 AT (180 л.с.) 4WD
  • Год 2016
  • Пробег 92542 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серый
  • VIN 528340
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 2494 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 180 л.с.
  • Воблер 135

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Салон (ткань)
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Toyota RAV4

Уважаемые клиенты!

Мы рады предложить вам прекрасный автомобиль Toyota RAV4, 2016 года выпуска. Этот автомобиль был ввезен в РФ в 2023 году и в отличном состоянии, готовый к использованию уже сегодня.

Один из главных плюсов данного автомобиля - электронный ПТС. Вам не нужно будет беспокоиться о наличии бумажной версии документа, так как все данные будут храниться в электронном виде.

Но это еще не все. Этот автомобиль оснащен рядом дополнительных опций, которые сделают вашу поездку максимально комфортной. Кондиционер позволит поддерживать приятную температуру в любое время года, а обогрев сидений разогреет вас в холодные зимние дни.

Электропривод зеркал и стеклоподъемников (все) добавят удобства при управлении автомобилем, а антиблокировочная система (ABS) обеспечит безопасность и сохранность вашего транспорта.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы уверены, что вы останетесь довольны своим выбором!

id528340

Fresh Воронеж
Адрес: г. Воронеж, ул. Антонова-Овсеенко, 35л
Отдел продаж: +7 473 300 36 79
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