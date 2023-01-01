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Toyota RAV4
2022
3 890 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Toyota RAV4 2022

3 890 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Купить онлайн
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4

Характеристики

  • Марка Toyota
  • Модель RAV4
  • Поколение V (XA50)
  • Модификация 2.0 CVT (171 л.с.) 4WD
  • Комплектация Импорт
  • Год 2022
  • Пробег 524 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серый
  • VIN 033726
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1987 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 171 л.с.
  • Воблер 432

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Салон (ткань)
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Toyota RAV4

Добро пожаловать! Представляем Вам Toyota RAV4, 2022 года выпуска! Мы рады представить вашему вниманию этот потрясающий автомобиль, который был ввезен в Россию в 2023 году. У нас есть отличная новость для вас - это новый автомобиль с оригинальным ПТС и одним владельцем.

Toyota RAV4 - это один из лучших внедорожников в своем классе. Он обладает непревзойденной проходимостью и эффективностью на дороге. Кроме того, он оснащен самыми современными технологиями, которые делают его еще более привлекательным для водителя.

Один из главных преимуществ Toyota RAV4 - это его светлый салон, который создает уютную атмосферу внутри автомобиля. Камера заднего вида, круиз-контроль, датчики дождя и света - все это делает вождение еще более комфортным и безопасным.

Проходите через любые дорожные преграды с легкостью благодаря уверенности и стабильности, которую предлагает Toyota RAV4. Этот автомобиль - это прекрасный выбор для всех, кто ищет мощный и надежный внедорожник.

Если вы хотите стать обладателем этого потрясающего автомобиля, звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы будем рады ответить на все ваши вопросы и помочь вам приобрести этот потрясающий автомобиль.

id033726

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Отдел продаж: +7 863 333 27 53
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Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
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