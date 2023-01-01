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Toyota RAV4
2017
2 699 000 ₽
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Toyota RAV4 2017

2 699 000 ₽
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+7 495 730 37 79
Купить онлайн
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4

Характеристики

  • Марка Toyota
  • Модель RAV4
  • Поколение IV (XA40) Рестайлинг
  • Модификация 2.5 AT (180 л.с.) 4WD
  • Комплектация Престиж
  • Год 2017
  • Пробег 137964 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • VIN 003310
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 2494 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 180 л.с.
  • Воблер 157

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (комбинированный)
  • Сигнализация
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Toyota RAV4

Цена без НДС. Возможна покупка в лизинг, с добавленной стоимостью 20%

Автомобиль Toyota RAV4, 2017 года выпуска, доступен для приобретения у официального дилера. Этот автомобиль имеет оригинальное заводское лакокрасочное покрытие и только одного владельца, что гарантирует его надежность и безопасность.

Комплектация автомобиля включает в себя статусные опции, которые делают его особенно привлекательным. Дополнительные функции, такие как климат-контроль 2 зоны, обогрев лобового стекла, подогревы передних и задних сидений, камера заднего вида, электропривод водительского сидения, парктроники передние и задние, комбинированный салон и электропривод крышки багажника, обеспечат комфорт и безопасность во время поездок.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы с удовольствием ответим на все ваши вопросы и поможем вам сделать правильный выбор.

id003310

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Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
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