Toyota RAV4

Цена без НДС. Возможна покупка в лизинг, с добавленной стоимостью 20%

Автомобиль Toyota RAV4, 2017 года выпуска, доступен для приобретения у официального дилера. Этот автомобиль имеет оригинальное заводское лакокрасочное покрытие и только одного владельца, что гарантирует его надежность и безопасность.

Комплектация автомобиля включает в себя статусные опции, которые делают его особенно привлекательным. Дополнительные функции, такие как климат-контроль 2 зоны, обогрев лобового стекла, подогревы передних и задних сидений, камера заднего вида, электропривод водительского сидения, парктроники передние и задние, комбинированный салон и электропривод крышки багажника, обеспечат комфорт и безопасность во время поездок.

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