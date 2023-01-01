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Toyota RAV4
2015
1 849 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Toyota RAV4 2015

1 849 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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+7 473 300 36 79
Купить онлайн
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4

Характеристики

  • Марка Toyota
  • Модель RAV4
  • Поколение IV (XA40) Рестайлинг
  • Модификация 2.0 MT (146 л.с.)
  • Год 2015
  • Пробег 96244 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серый
  • VIN 063997
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1987 см3
  • Руль Левый
  • КПП Механика
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 146 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Toyota RAV4

Добро пожаловать в официальный маркетинговый текст компании Toyota, где мы предлагаем вам уникальную возможность стать владельцем надежного автомобиля высокого качества. Сегодня мы хотим представить вам Toyota RAV4 2015 года выпуска, который обладает рядом превосходных особенностей.

Когда дело доходит до комфорта и удобства, Toyota RAV4 не оставляет сомнений. Включая кондиционер, этот автомобиль поможет вам сохранять оптимальную температуру в салоне в любую погоду. Вместе с бортовым компьютером вы всегда будете в курсе основной информации о вашей поездке, такой как расход топлива, пройденное расстояние и другие важные параметры.

Мы понимаем, что безопасность важна для каждого водителя. Поэтому Toyota RAV4 оборудован центральным замком, который обеспечивает надежную защиту вашего автомобиля от несанкционированного доступа. Усилитель рулевого управления позволит вам легко и плавно маневрировать на дороге, обеспечивая высокий уровень контроля и безопасности.

А что еще может быть лучше, чем наслаждаться комфортом даже в холодные зимние дни? Система обогрева сидений Toyota RAV4 создаст идеальные условия для приятной поездки. Кроме того, обогрев зоны покоя дворников поможет поддерживать отличную видимость даже в самых неблагоприятных погодных условиях.

Toyota RAV4 2015 года выпуска - это автомобиль, который сочетает в себе элегантный дизайн, комфорт и надежность. Если вы ищете автомобиль, который сможет удовлетворить все ваши потребности, то RAV4 - идеальный выбор.

Не упустите свой шанс стать обладателем этого прекрасного автомобиля. Звоните нам прямо сейчас, называйте кодовое слово "ФРЕШ" и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши специалисты будут рады помочь вам сделать правильное решение и ответить на все ваши вопросы. Почувствуйте уверенность и комфорт за рулем Toyota RAV4!

id063997

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