Москва
+7 800 444 30 97
Купить
Легковые автомобили Коммерческий транспорт Мотоциклы Подборки
Продать
Оценка и выкуп Обмен / Trade-in Комиссионная продажа
Услуги
Подбор Покупка онлайн с доставкой Кредит Автомобили от партнеров Удаленная комиссия Страхование Криминалистика Сервис Онлайн-запись в сервис Заказ авто
Компания
О компании Карьера Контакты Журнал
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Связь
+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Toyota RAV4
2018
2 499 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит

Toyota RAV4 2018

2 499 000 ₽
Удаленная комиссия
Доставка от 27 000 ₽
Начать чат
Купить онлайн
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит
+7 865 220 57 34
Купить онлайн
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4

Характеристики

  • Марка Toyota
  • Модель RAV4
  • Поколение IV (XA40) Рестайлинг
  • Модификация 2.2d AT (150 л.с.) 4WD
  • Год 2018
  • Пробег 147929 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серебряный
  • VIN 002352
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 2231 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 150 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 17
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
Развернуть

Информация

Toyota RAV4

ОНЛАЙН-КОМИССИЯ
Внимание! Осмотр автомобиля возможен ТОЛЬКО по предварительной договоренности, так как находится у собственника.

Уважаемые клиенты!

Мы рады представить вам автомобиль Toyota RAV4 2018 года выпуска, который был приобретен у официального дилера. Этот автомобиль обладает заводским лакокрасочным покрытием кузова и оригинальным ПТС, что гарантирует его качество и сохранность. Без ДТП и с дилерским обслуживанием, этот автомобиль представляет собой надежный и безопасный выбор на дороге.

Toyota RAV4 имеет ряд дополнительных преимуществ, которые делают его особенным. Климат-контроль с двумя зонами обеспечивает комфортную температуру в салоне в любых погодных условиях. Круиз-контроль позволяет поддерживать постоянную скорость на дороге, что делает поездки более расслабленными. Подогрев руля добавляет комфорта в холодные зимние дни.

Электроскладывание и электропривод зеркал обеспечивают удобство при парковке и маневрировании. Парктроник и камера заднего вида помогут вам избежать непредвиденных ситуаций при движении задним ходом.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы готовы ответить на все ваши вопросы и помочь вам сделать правильный выбор!

id002352

Fresh Минеральные Воды
Адрес: г. Минеральные Воды, ул. Автомобильная, 17
Отдел продаж: +7 865 220 57 34
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
Распечатать страницу
Преимущества Fresh Auto
Проверенные автомобили
Каждый автомобиль проходит диагностику по 250 параметрам
Юридическая гарантия
Все автомобили проверены криминалистами и продаются с юридической гарантией
Техническая защита
Сделайте ТО-0 в нашем сервисе и получите бесплатную техническую защиту ДВС и КПП*
Доставка
Привезем автомобиль вам домой или до нашего пункта выдачи
Предпродажная подготовка
Единые стандарты внешней и технической подготовки для всех автомобилей
Бронирование и оплата онлайн
Забронируйте или полностью оплатите автомобиль онлайн прямо на сайте

Еще легковые автомобили Toyota

Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla

Toyota Corolla
2013

1 342 000 ₽

Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon

Toyota Avalon
2022

3 675 000 ₽

Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla

Toyota Corolla
2015

1 432 000 ₽

Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry

Toyota Camry
2022

3 244 000 ₽

Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4

Toyota RAV4
2011

1 594 966 ₽

Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry

Toyota Camry
2022

3 801 000 ₽

Toyota Prius Alpha Toyota Prius Alpha Toyota Prius Alpha Toyota Prius Alpha Toyota Prius Alpha Toyota Prius Alpha Toyota Prius Alpha Toyota Prius Alpha Toyota Prius Alpha Toyota Prius Alpha Toyota Prius Alpha Toyota Prius Alpha Toyota Prius Alpha Toyota Prius Alpha Toyota Prius Alpha Toyota Prius Alpha Toyota Prius Alpha Toyota Prius Alpha

Toyota Prius Alpha
2014

1 210 000 ₽

Toyota Fortuner Toyota Fortuner Toyota Fortuner Toyota Fortuner Toyota Fortuner Toyota Fortuner Toyota Fortuner Toyota Fortuner Toyota Fortuner Toyota Fortuner Toyota Fortuner Toyota Fortuner Toyota Fortuner Toyota Fortuner Toyota Fortuner Toyota Fortuner Toyota Fortuner

Toyota Fortuner
2013

2 500 000 ₽

Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4

Toyota RAV4
2020

2 899 000 ₽

Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla

Toyota Corolla
2005

614 000 ₽

Сетевое издание «Первый автомобильный маркетплейс» зарегистрировано Решением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) № Эл № ФС77-84512 от 29 декабря 2022 г.
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
Ваш город
Москва
Для точного расчета доставки, выберите свой город
Волгоград
Воронеж
Екатеринбург
Ижевск
Казань
Краснодар
Красноярск
Липецк
Минеральные Воды
Москва
Нижневартовск
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Оренбург
Пермь
Ростов-на-Дону
Самара
Санкт-Петербург
Ставрополь
Сургут
Тюмень
Уфа