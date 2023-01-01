Toyota RAV4

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Уважаемые клиенты!

Мы рады представить вам автомобиль Toyota RAV4 2018 года выпуска, который был приобретен у официального дилера. Этот автомобиль обладает заводским лакокрасочным покрытием кузова и оригинальным ПТС, что гарантирует его качество и сохранность. Без ДТП и с дилерским обслуживанием, этот автомобиль представляет собой надежный и безопасный выбор на дороге.

Toyota RAV4 имеет ряд дополнительных преимуществ, которые делают его особенным. Климат-контроль с двумя зонами обеспечивает комфортную температуру в салоне в любых погодных условиях. Круиз-контроль позволяет поддерживать постоянную скорость на дороге, что делает поездки более расслабленными. Подогрев руля добавляет комфорта в холодные зимние дни.

Электроскладывание и электропривод зеркал обеспечивают удобство при парковке и маневрировании. Парктроник и камера заднего вида помогут вам избежать непредвиденных ситуаций при движении задним ходом.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы готовы ответить на все ваши вопросы и помочь вам сделать правильный выбор!

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