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Toyota RAV4
2022
4 549 000 ₽
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Toyota RAV4 2022

4 549 000 ₽
Доставка бесплатно
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+7 495 730 37 79
Купить онлайн
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4

Характеристики

  • Марка Toyota
  • Модель RAV4
  • Поколение V (XA50)
  • Модификация 2.5 AT (205 л.с.) 4WD
  • Год 2022
  • Пробег 12026 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серый
  • VIN 303461
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 2487 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 205 л.с.
  • Воблер 063

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Люк
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система курсовой устойчивости
  • Центральный замок
  • Электропривод крышки багажника
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Toyota RAV4

Цена указана за наличный расчет. При покупке в лизинг доплата 20%.

Предлагаем вашему вниманию Toyota RAV4, 2022 года выпуска. Этот автомобиль был приобретен в ОАЭ и имеет электронный ПТС. Важно отметить, что данный автомобиль не имеет пробега по РФ и имеет заводской окрас кузова.

Toyota RAV4 оснащена дополнительными опциями, которые обеспечат вам комфорт и безопасность на дороге. В них входят люк, круиз-контроль, система доступа без ключа и удержание полосы.

Компания, которую представляем, имеет 17-летний опыт продаж автомобилей, и мы всегда стремимся предложить нашим клиентам только лучшие варианты.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы с радостью ответим на все ваши вопросы и поможем вам сделать правильный выбор.

id303461

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Отдел продаж: +7 495 730 37 79
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Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
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