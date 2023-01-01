Toyota RAV4

Цена указана за наличный расчет. При покупке в лизинг доплата 20%.

Предлагаем вашему вниманию Toyota RAV4, 2022 года выпуска. Этот автомобиль был приобретен в ОАЭ и имеет электронный ПТС. Важно отметить, что данный автомобиль не имеет пробега по РФ и имеет заводской окрас кузова.

Toyota RAV4 оснащена дополнительными опциями, которые обеспечат вам комфорт и безопасность на дороге. В них входят люк, круиз-контроль, система доступа без ключа и удержание полосы.

Компания, которую представляем, имеет 17-летний опыт продаж автомобилей, и мы всегда стремимся предложить нашим клиентам только лучшие варианты.

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