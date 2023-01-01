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Toyota RAV4
2022
5 329 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Toyota RAV4 2022

5 329 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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+7 473 300 34 28
Купить онлайн
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4

Характеристики

  • Марка Toyota
  • Модель RAV4
  • Поколение V (XA50)
  • Модификация 2.0 CVT (171 л.с.) 4WD
  • Год 2022
  • Пробег 18 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • VIN 076494
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1987 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 171 л.с.
  • Воблер 181

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 19
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (кожа)
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Toyota RAV4

Внимание, уважаемые покупатели! Представляем вам Toyota RAV4 V (XA50) 2.0 CVT (171 л.с.) 4WD. Этот белый внедорожник с полным приводом обязательно станет вашим надежным спутником во всех приключениях!

Наш автомобиль - абсолютно новый, с пробегом всего 18 км! Он был ввезен в Россию в 2023 году и имеет заводское лакокрасочное покрытие кузова.
Мы предлагаем вам приобрести этот автомобиль по безналичному расчету с полным возвратом НДС.

Дополнительные опции этого Toyota RAV4 просто поражают воображение! Камера заднего вида, электропривод водительского сиденья, панорамная крыша, бесключевой доступ в салон и запуск двигателя, датчик света, раздельный климат-контроль, круиз-контроль, передние и задние датчики парковки, полный электропакет и обогрев передних сидений - все это вы получите при покупке этого автомобиля!

И чтобы вы смогли сделать правильный выбор, мы предлагаем вам бесплатный отчет по данному автомобилю. Просто позвоните нам прямо сейчас и назовите кодовое слово "ФРЕШ". Мы с радостью предоставим вам полную информацию о состоянии автомобиля, его истории и технических характеристиках.

Не упустите эту уникальную возможность стать обладателем роскошной Toyota RAV4 2022 года! Звоните нам уже сейчас и приходите на тест-драйв. Сделайте свою жизнь еще ярче с Toyota RAV4!

id076494

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Адрес: г. Воронеж, улица Изыскателей, 29к2
Отдел продаж: +7 473 300 34 28
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
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