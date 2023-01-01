Toyota RAV4

Внимание, уважаемые покупатели! Представляем вам Toyota RAV4 V (XA50) 2.0 CVT (171 л.с.) 4WD. Этот белый внедорожник с полным приводом обязательно станет вашим надежным спутником во всех приключениях!

Наш автомобиль - абсолютно новый, с пробегом всего 18 км! Он был ввезен в Россию в 2023 году и имеет заводское лакокрасочное покрытие кузова.

Мы предлагаем вам приобрести этот автомобиль по безналичному расчету с полным возвратом НДС.

Дополнительные опции этого Toyota RAV4 просто поражают воображение! Камера заднего вида, электропривод водительского сиденья, панорамная крыша, бесключевой доступ в салон и запуск двигателя, датчик света, раздельный климат-контроль, круиз-контроль, передние и задние датчики парковки, полный электропакет и обогрев передних сидений - все это вы получите при покупке этого автомобиля!

И чтобы вы смогли сделать правильный выбор, мы предлагаем вам бесплатный отчет по данному автомобилю. Просто позвоните нам прямо сейчас и назовите кодовое слово "ФРЕШ". Мы с радостью предоставим вам полную информацию о состоянии автомобиля, его истории и технических характеристиках.

Не упустите эту уникальную возможность стать обладателем роскошной Toyota RAV4 2022 года! Звоните нам уже сейчас и приходите на тест-драйв. Сделайте свою жизнь еще ярче с Toyota RAV4!

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