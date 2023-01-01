Toyota RAV4

Преимущества:

- Автомобиль приобретался у официального дилера в октябре 2017 года

- 2 собственника

- Раздельный климат-контроль

- Датчики света и дождя

- Обогрев передних сидений

- Электропривод и обогрев боковых зеркал

- Электростеклоподъемники всех дверей

- ABS, ESP (антипробуксовочная система)

- Аудиосистема MP3/USB с Bluetooth, громкая связь

- Система изменения режимов вождения Eco/Sport

- Фронтальные и боковые подушки безопасности

- Передние противотуманные фары

- Электропривод крышки багажника

- Сигнализация с обратной связью и автозапуском

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