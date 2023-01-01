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+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Toyota RAV4
2017
2 515 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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Toyota RAV4 2017

2 515 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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+ 7 865 220 57 32
Купить онлайн
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4

Характеристики

  • Марка Toyota
  • Модель RAV4
  • Поколение IV (XA40) Рестайлинг
  • Модификация 2.0 CVT (146 л.с.) 4WD
  • Комплектация Style
  • Год 2017
  • Пробег 111431 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • VIN 018954
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1987 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 146 л.с.
  • Воблер 189

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Салон (ткань)
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Toyota RAV4

Преимущества:
- Автомобиль приобретался у официального дилера в октябре 2017 года
- 2 собственника
- Раздельный климат-контроль
- Датчики света и дождя
- Обогрев передних сидений
- Электропривод и обогрев боковых зеркал
- Электростеклоподъемники всех дверей
- ABS, ESP (антипробуксовочная система)
- Аудиосистема MP3/USB с Bluetooth, громкая связь
- Система изменения режимов вождения Eco/Sport
- Фронтальные и боковые подушки безопасности
- Передние противотуманные фары
- Электропривод крышки багажника
- Сигнализация с обратной связью и автозапуском

id018954

Fresh Ставрополь
Адрес: г. Ставрополь, улица Южный обход, 57
Отдел продаж: + 7 865 220 57 32
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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