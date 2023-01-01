Toyota RAV4
Преимущества:
- Автомобиль приобретался у официального дилера в октябре 2017 года
- 2 собственника
- Раздельный климат-контроль
- Датчики света и дождя
- Обогрев передних сидений
- Электропривод и обогрев боковых зеркал
- Электростеклоподъемники всех дверей
- ABS, ESP (антипробуксовочная система)
- Аудиосистема MP3/USB с Bluetooth, громкая связь
- Система изменения режимов вождения Eco/Sport
- Фронтальные и боковые подушки безопасности
- Передние противотуманные фары
- Электропривод крышки багажника
- Сигнализация с обратной связью и автозапуском
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