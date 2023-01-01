Toyota RAV4
Преимущества:
- Приобретен в 2022 году
- Дилерская гарантия, ТО пройдены
- Заводское лакокрасочное покрытие
- Камера заднего вида
- Двухцветный окрас кузова
- Рейлинги на крыше
- Система головного освещения с автоматическим отключением «Follow me home»
- Электропривод багажной двери с регулировкой по высоте и функцией памяти
- Боковые зеркала заднего вида c электрорегулировкой и электроприводом складывания
- Газовые упоры капота
- Датчики давления в шинах
- Двухзонный климат-контроль
- Задние датчики парковки
- Интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуск двигателя нажатием кнопки Smart Entry & Push Start
- Круиз-контроль
- Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной обивкой и обогревом
- Обогрев передних сидений
- Обогрев форсунок стеклоомывателя
- Электрообогрев лобового стекла
- Датчики света и дождя
id030596