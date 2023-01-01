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+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Toyota RAV4
2021
3 799 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Toyota RAV4 2021

3 799 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4

Характеристики

  • Марка Toyota
  • Модель RAV4
  • Поколение V (XA50)
  • Модификация 2.5 AT (199 л.с.) 4WD
  • Год 2021
  • Пробег 52158 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Красный
  • VIN 030596
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 2487 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 199 л.с.
  • Воблер 68

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Салон (комбинированный)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Toyota RAV4

Преимущества:

- Приобретен в 2022 году
- Дилерская гарантия, ТО пройдены
- Заводское лакокрасочное покрытие
- Камера заднего вида
- Двухцветный окрас кузова
- Рейлинги на крыше
- Система головного освещения с автоматическим отключением «Follow me home»
- Электропривод багажной двери с регулировкой по высоте и функцией памяти
- Боковые зеркала заднего вида c электрорегулировкой и электроприводом складывания
- Газовые упоры капота
- Датчики давления в шинах
- Двухзонный климат-контроль
- Задние датчики парковки
- Интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуск двигателя нажатием кнопки Smart Entry & Push Start
- Круиз-контроль
- Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной обивкой и обогревом
- Обогрев передних сидений
- Обогрев форсунок стеклоомывателя
- Электрообогрев лобового стекла
- Датчики света и дождя

id030596

Fresh Волгоград
Адрес: г. Волгоград, проспект Жукова, 94Д
Отдел продаж: +7 8442 20 06 35
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
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