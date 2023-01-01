Toyota RAV4

Преимущества:

- Приобретен в 2022 году

- Дилерская гарантия, ТО пройдены

- Заводское лакокрасочное покрытие

- Камера заднего вида

- Двухцветный окрас кузова

- Рейлинги на крыше

- Система головного освещения с автоматическим отключением «Follow me home»

- Электропривод багажной двери с регулировкой по высоте и функцией памяти

- Боковые зеркала заднего вида c электрорегулировкой и электроприводом складывания

- Газовые упоры капота

- Датчики давления в шинах

- Двухзонный климат-контроль

- Задние датчики парковки

- Интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуск двигателя нажатием кнопки Smart Entry & Push Start

- Круиз-контроль

- Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной обивкой и обогревом

- Обогрев передних сидений

- Обогрев форсунок стеклоомывателя

- Электрообогрев лобового стекла

- Датчики света и дождя

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