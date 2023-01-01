Toyota RAV4
Преимущества:
-На учете в РФ не стоял
-Электронный ПТС
-Заводское лакокрасочное покрытие кузова
-Климат-контроль 2-зонный
-Светодиодные фары
-Легкосплавные диски, 18
-Датчик дождя
-Датчик света
-Круиз-контроль
-Обогрев зеркал
-Омыватель фар
-Подогрев руля
-Обогрев сидений
-Электрообогрев лобового стекла
-Электроскладывание зеркал
-Система доступа без ключа
-Электропривод крышки багажника
-Салон (кожа)
-Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
-Электростеклоподъемники (все)
-Антиблокировочная система (ABS)
-Антипробуксовочная система
-Система курсовой устойчивости
-Парктроник
-Камера заднего вида
-Камера 360°
-Вентиляция передних сидений
-Камера передняя
id502958