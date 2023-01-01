Toyota RAV4

Преимущества:

-На учете в РФ не стоял

-Электронный ПТС

-Заводское лакокрасочное покрытие кузова

-Климат-контроль 2-зонный

-Светодиодные фары

-Легкосплавные диски, 18

-Датчик дождя

-Датчик света

-Круиз-контроль

-Обогрев зеркал

-Омыватель фар

-Подогрев руля

-Обогрев сидений

-Электрообогрев лобового стекла

-Электроскладывание зеркал

-Система доступа без ключа

-Электропривод крышки багажника

-Салон (кожа)

-Рег-ка сиденья водителя (с памятью)

-Электростеклоподъемники (все)

-Антиблокировочная система (ABS)

-Антипробуксовочная система

-Система курсовой устойчивости

-Парктроник

-Камера заднего вида

-Камера 360°

-Вентиляция передних сидений

-Камера передняя

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