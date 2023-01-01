Toyota RAV4
Преимущества автомобиля:
• Климат-контроль 2-зонный
• Легкосплавные диски, 17
• Бортовой компьютер
• Датчик дождя
• Датчик света
• Круиз-контроль
• Навигационная система
• Обогрев зеркал
• Омыватель фар
• Обогрев сидений
• Электроскладывание зеркал
• Электропривод крышки багажника
• Салон (кожа)
• Электропривод зеркал
• Электростеклоподъемники (все)
• Антиблокировочная система (ABS)
• Антипробуксовочная система
• Система курсовой устойчивости
• Парктроник
• Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
• Камера заднего вида
032994