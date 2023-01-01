Toyota Roomy

Дорогие автолюбители!

Сегодня мы рады представить вам новый автомобиль Toyota Roomy, который был ввезен из Японии в 2023 году. Этот автомобиль отличается не только качеством и надежностью, но и превосходным дизайном.

Мы хотим подчеркнуть, что данный автомобиль имеет электронный ПТС, что делает его использование более удобным и безопасным. Также его можно приобрести без учета РФ, что существенно облегчит процесс регистрации.

Новый Toyota Roomy оснащен множеством функций, которые позволят сделать вашу поездку максимально комфортной и безопасной. Всего лишь перечислим некоторые из них: 1-зонный климат-контроль, тонированные стекла, светодиодные фары, иммобилайзер, бортовой компьютер, датчик света, круиз-контроль, центральный замок, усилитель рулевого управления, система доступа без ключа, электропривод зеркал, антиблокировочная система, антипробуксовочная система, система курсовой устойчивости, камера заднего вида, парктроник, электропривод задних дверей, система предотвращения столкновения.

Все эти функции добавляют комфорта и безопасности в каждую поездку. Более того, Toyota Roomy является отличным выбором для семьи или для деловых поездок.

Не упустите свой шанс на приобретение этого прекрасного автомобиля. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы готовы ответить на все ваши вопросы и предоставить вам всю необходимую информацию. Сделайте свою жизнь более комфортной и безопасной с новым автомобилем Toyota Roomy!

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